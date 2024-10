Finał 9. edycji "Hotelu Paradise" już za nami! Najnowszą edycję hitu TVN7 wygrali: Maja Dudzińska i Wojciech Gromadzki. Na parę głosowała zdecydowana większość uczestników 9. edycji i nikt nie może mieć wątpliwości, że to oni byli bardziej lubianymi osobami w willi. Para podzieliła się wygraną po połowie i tym razem nikt nie zdecydował się rozbić kuli, chociaż internauci sugerowali, że Wojtek zabierze wygrana dla siebie. Stało się jednak inaczej i Maja z Wojtkiem byli wobec siebie lojalni do samego końca, dzięki czemu kwotą 100 tys. zł podzielili się po połowie, ale teraz już wiadomo, że nie są razem. Maja i Wojtek z "Hotelu Paradise" rozstali się!

Reklama

Wojtek z "Hotelu Paradise 9" jest w związku po programie?

Maja i Wojtek z "Hotelu Paradise" znaleźli się w finale 9. edycji i wygrali dzięki ogromnemu poparciu pozostałych uczestników rajskiej wyspy. Na Ścieżce Lojalności udało im się dotrzeć na pole z kwotą 100 tys. zł., choć fani programu obawiali się, że Wojtek może podjąć inną decyzję. Ostatecznie sięgnęli po zwycięstwo, a jak potoczyły się ich losy po powrocie do Polski? Okazuje się, że Maja miała nadzieję na romantyczną relację, ale Wojtek był innego zdania i zależało mu na relacji przyjacielskiej. W końcu zerwali kontakt, bo dla Mai to było nie do zaakceptowania i rozstali się.

Maja była nastawiona na relację romantyczną. Ja wiedziałem, że nic z tego nie będzie, w sensie z relacji romantycznej. Natomiast Maja na pewno byłaby super koleżanką. Tak że ja dążyłem do tego, żeby się kumplować, Maja dążyła do czegoś innego. Niestety Maja uznała, że ona nie jest w stanie się ze mną kumplować, że to jest dla niej zbyt mocne i dlatego nie mieliśmy kontaktu wyznał Wojtek w rozmowie dziennikarką dziendobry.tvn.pl.

W wywiadzie dla "Dzień dobry TVN" Wojciech Gromadzki zdradził też, jak wygląda jego życie po programie. Okazuje się, że cały czas jest pozytywnie nastawiony do Mai, ale ich relacje na ten moment mogą być jedynie przyjacielskie. Przyznał też, że Maja "wyleczyła się z niego":

Maja przez ten okres oczekiwania na emisję programu wyleczyła się ze mnie czy z tego, co do mnie czuła. Wygląda na to, że ma już z tym luz

A czy Wojtkowi z "Hotelu Paradise" udało się kogoś poznać po programie? Zwycięzca 9. edycji nie ukrywa, że obecnie jest singlem, ale najwyraźniej nie miał zamiaru nic więcej zdradzać na temat swojego życia uczuciowego.

Jestem singlem powiedział szczerze Wojtek z 9. edycji 'Hotelu Paradise'

Reklama

Spodziewaliście się, że Wojtek nie zdecyduje się na relację z Mają? Już w trakcie programu pojawiały się sugestie internautów, że to dziewczynie zależy bardziej.