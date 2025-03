Takich emocji w dziesiątej edycji "Hotelu Paradise" jeszcze chyba nie było! W najnowszym odcinku randkowego show odbyło się Rajskie Rozdanie, podczas którego odpadła uwielbiana przez widzów Samanti. Była już uczestniczka po emisji "Hotelu Paradise" zareagowała na pytania internautów, którzy chcieli się dowiedzieć, jak dziś wygląda jej relacja z Natalią, z którą pokłóciła się przed odpadnięciem. Wszystko stało się jasne.

Samanti odpadła z "Hotelu Paradise"

Samanti była jedną z najbarwniejszych osób w dziesiątej edycji "Hotelu Paradise", a widzowie od razu ją polubili. To właśnie ona stworzyła pierwszą w historii "Hotelu Paradise" parę jednopłciową. Samanti wzbudziła również ogromną sympatię wśród pozostałych uczestników, jednak kilka dni temu wydarzyło się coś, co mocno namieszało w "Hotelu Paradise". Samanti w rozmowie z nowym uczestnikiem wyznała bowiem, że cała grupa chce wywalić z programu nową Amandę- Adam przekazał reszcie uczestników, że Samanti mówiła o Jadzi, co zaskoczyło wszystkich. Cała grupa miała żal do Samanti, że kłamie. Wszyscy się od niej odsunęli i zdecydowali, że to właśnie ona powinna odpaść na Rajskim Rozdaniu. Tak też się stało- kiedy Samanti stanęła za nową Amandą, za którą stał już Hubert- uczestniczka zdecydowała, że wybiera Huberta, a Samanti tym samym opuściła program.

Kłótnia Natalii i Samanti w "Hotelu Paradise"

Tuż przed Rajskim Rozdaniem doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy Samanti a Natalią. Natalia wparowała do pokoju Samanti z pretensjami dlaczego się od niej odsunęła. Samanti tłumaczyła, że słyszała jej komentarze na swój temat. Natalia zaczęła krzyczeć, żeby powiedziała, co takiego usłyszała, ale Samanti nie chciała kontynuować dramy. Po chwili Samanti wyciągnęła rękę do Natalii i wydawało się, że jest już między nimi zgoda- kiedy jednak Samanti wyszła z pokoju Natalia ostro zaczęła ją obgadywać do Wiktora. Padły naprawdę mocne słowa.

Jest taka tępa. Jest tępa jak moja temperówka w podstawówce komentowała Natalia.

Chwilę później odbyło się Rajskie Rozdanie i jak już wiemy, Samanti została wyrzucona z programu. Co ciekawe, pierwszą osobą, która przyszła ją pocieszać była właśnie.... Natalia.

Samanti z "Hotelu Paradise" zdradza, jak dziś wygląda jej relacja z Natalią

Tuż po emisji ostatniego odcinka "Hotelu Paradise" Samanti zorganizowała "Q&A" i zareagowała na pytania o Natalię. Internauci zapytali wprost, czy utrzymuje kontakt z koleżanką z programu. Padła stanowcza odpowiedź:

Od dzisiaj nie mam napisała krótko Samanti.

To jednak nie koniec! Samanti podsumowała Natalię.

Krótko i na temat, Natalia jest wobec mnie taka sama jaka była w programie, w prawdziwym życiu. Na początku wszystko sobie wybaczyłyśmy, ale znowu zrobił się jakiś syf pomiędzy nami i ja już nie mam w ogóle żeby cokolwiek dać już od siebie. Wyczerpały się moje wszystkie szanse wyznała podczas relacji na InstaStories.

Żałujecie, że Samanti odpadła z "Hotelu Paradise" i byliście zaskoczeni takimi komentarzami Natalii w programie?

