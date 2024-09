Wystartowała nowa edycja "Hotelu Paradise". Po raz kolejny w roli prowadzącej możemy oglądać Klaudię El Dursi, z kolei przez odcinki przeprowadza nas niezmiennie głos lektora. W rozmowie z Party.pl Pan Lektor opowiedział o kulisach show, a w tym o współpracy z Klaudią! "Potrafi doprowadzić mnie do szału" - wyznał. Co go tak irytuje?

Reklama

Lektor z "Hotelu Paradise" szczerze o pracy z Klaudią El Dursi

Ku uciesze fanów, ruszyła 9. już edycja "Hotelu Paradise". Od pierwszych odcinków uczestnicy dostarczają widzom sporo wrażeń, a komu uda się zbudować relację? O tym przekonamy się w najbliższych tygodniach. Tymczasem reporterce Party.pl udało się porozmawiać o kulisach show z Panem Lektorem.

Opowiedział nam nie tylko o fenomenie formatu, ale i o współpracy z samą Klaudią El Dursi, która niezmiennie od pierwszego sezonu "Hotelu Paradise" spełnia się w roli prowadzącej. Okazało się, że Pan Lektor i Klaudia świetnie się ze sobą dogadują i chętnie spędzają wspólnie czas w przerwach między nagraniami, choć jednocześnie czasem rzucają w swoim kierunku drobne uszczypliwości.

My z Klaudią non stop sobie dogryzamy, robimy sobie drobne uszczypliwości, ale tak naprawdę, w czasie tych wyjazdów, bardzo dużo czasu spędzamy razem. Klaudia czasami wpada do mnie, ja czasami wpadam do niej

Lektor z "Hotelu Paradise" przyznał także, że jest coś w zachowaniu Klaudii, co potrafi doprowadzić go do szału. Co to takiego? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!

Reklama

Zobacz także: Fani "Hotel Paradise" nie mogą tego zrozumieć. Burza w komentarzach

Zobacz także