Od samego początku Kori i Jacek z "Hotel Paradise" mieli się ku sobie. Ich relacja miała wzloty i upadki, więc nikt nie spodziewał się, że to oni będą mieli szansę stanąć na ścieżce lojalności. Jak dziś wygląda ich związek? Okazuje się, że para nadal jest sobą zauroczona, a ich relacja nadal trwa. Czy zatem są w oficjalnym związku?

Kori i Jacek wygrali 7. edycję "Hotelu Paradise", a na ścieżce lojalności żadne z nich nie rzuciło kulą. Jak zatem wygląda ich relacja po programie? Okazuje się, że para nadal się spotyka, a ich relacja idzie w kierunku romantycznej. Fani programu bacznie obserwowali ich profile w mediach społecznościowych i nie mieli wątpliwości już wcześniej, że coś nadal może ich łączyć. Teraz w rozmowie z "Co za tydzień" Kori przyznała, że razem z Jackiem dali sobie szanse.

Na pewno już w programie widać, że coś nas do siebie ciągnie, tym bardziej, gdy ja oglądam te odcinki, to czuję znów te same emocje, takie początkowe zauroczenia. Także można powiedzieć, że dalej budujemy tę relację, którą widać w programie i że jest bardzo fajnie

W dalszej części rozmowy Kori z "Hotel Paradise" przyznała, że jest zauroczona Jackiem, ale jest bardzo uważna w kwestii miłości i z niczym się nie śpieszy.

Zakochana to jest takie mocne słowo. Raczej tak powoli wkraczam ten tryb, żeby powiedzieć ''kocham cię'' i tak dalej, ale wydaje mi się, że na pewno to jest takie zauroczenie. Na pewno jesteśmy lojalni wobec siebie, nie spotykamy się z nikim innym, tylko ze sobą, ale czy jesteśmy razem... no to jeszcze nie chcemy zdradzać za bardzo

Uczestniczka show zdradziła również, że jest skupiona tylko na Jacku i inne relacje ją nie interesują.

W rozmowie z "Co za tydzień" również Jacek odniósł się do relacji z Kori. Od finału minęło już prawie 7 miesięcy, a ta dwójka wciąż się spotyka, ale jeszcze oficjalnie nie nazywają się parą.

To jest pytanie, na które nie do końca chcę jeszcze odpowiadać. Jesteśmy na dobrej drodze, tak jak kończyliśmy hotel, tak nasze losy dalej się ciągną. Chcemy cieszyć się tą relacją, myślę, że widzowie też gdzieś doszukują się, już widzą pewne aspekty, pojawiają się jakieś stories wspólne. Byliśmy razem na wakacjach, więc między nami jest bardzo dobrze

Uczestnik show został zapytany o to, czy jest zakochany, ale postanowił odpowiedzieć dość wymijająco.

Czy jestem zakochany? Nie chcę na to odpowiadać, pomidor. Zakochany to jest duże słowo, nie chcę nadwyrężać, więc zostawiam to jeszcze dla siebie. Na pewno jestem zauroczony. To już bardzo dużo, to jest na pewno dobry początek

