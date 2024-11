Maja z "Hotelu Paradise" podczas relacji na InstaStories zorganizowała "Q&A" i odpowiedziała na kilka pytań internautów. Fani próbowali dowiedzieć się, czy zwyciężczyni randkowego show odnalazła swoje szczęście i jest zakochana. Maja zareagowała i szczerze odpowiedziała. Była uczestniczka "Hotelu Paradise" rozwiała wszystkie wątpliwości w sprawie swojego życia uczuciowego.

Pod koniec września tego roku zakończyła się dziewiąta edycja "Hotelu Paradise". W wielkim finale spotkały się wie pary: Maja i Wojtek oraz Ola i Kuba. Pozostali uczestnicy, którzy pożegnali się z programem wcześniej, zdecydowali, że to Maja i Wojtek zasługują na wygraną. Para stanęła na ścieżce lojalności i nie rzuciła kulą dzieląc się wygraną- każde z nich otrzymało więc po 50 tys. złotych. Niestety, już po emisji finału okazało się, że Maja i Wojtek z "Hotelu Paradise" rozstali się po programie. Zwyciężczyni programu Telewizyjnej Siódemki nie ukrywała żalu.