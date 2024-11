Magda jako pierwsza musiała opuścić gospodarstwo Rafała z 11. edycji "Rolnik szuka żony", a na koniec nie ukrywała, że trzyma kciuki za Dominikę. Podczas emisji odcinków jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i chętnie udostępnia kadry z gospodarstwa Rafała, a teraz właśnie pojawiło się kolejne na jej profilu na Instagramie. Uczestniczka show pisze o tęsknocie.

Magda z "Rolnika" dodała zdjęcie z gospodarstwa Rafała

"Rolnik szuka żony" jest jednym z najchętniej oglądanych programów na antenie TVP. W niedziele widzowie gromadzą się przed telewizorami, by zobaczyć losy rolników i rolniczek oraz ich kandydatów i kandydatek. W minionym odcinku poznaliśmy już wszystkie wybory uczestników, a Rafał z "Rolnika" wprawił fanów w osłupienie, gdy oznajmił, z którą dziewczyną chcę budować swoją przyszłość. Rolnik postanowił, że chce budować relacje u boku Dominiki i postanowił odesłać Anetę do domu. Kandydatka Rafała nie ukrywała, że była zaskoczona jego decyzją i stwierdziła, że rolnik dawał jej pewność, że wybierze właśnie ją. Decyzja jednak została podjęta.

Za nim jednak Rafał z "Rolnik szuka żony" podjął decyzję, z którą z dwóch dziewczyn chce być, odesłał do domu Magdę, która była bardzo zaangażowana, by stworzyć związek z rolnikiem. Uczestniczka show nadwyrężyła jednak zaufanie rolnika, nie zdradzając w liście do niego, że była już mężatką. To jednak nie wszystko! Następnie zdradziła, że ma kolejną tajemnicę, ale nie chce mówić o tym przy kamerach. Ostatecznie rolnik postanowił pożegnać się z uczestniczką.

Tuż przed odejściem Magda otwarcie powiedziała, że trzyma kciuki za Dominikę i że ma nadzieję, że rolnik wybierze właśnie ją. Tak też się stało! Wygląda na to, że obie panie bardzo się polubiły. Uczestniczka show postanowiła wrócić wspomnieniami do czasów programu i opublikowała zdjęcie z gospodarstwa Rafała. To był dzień, w którym musiała pożegnać się ze wszystkimi, a na zdjęciu przytula Dominikę. Magda przyznała, że tęsknie za swoją byłą konkurentką.

Trochę za nią tęsknie — napisała Magda.

Ostatnio Aneta z "Rolnika" pochwaliła się prezentem od Rafała na swoim InstaStories. Uczestniczka show otrzymała od rolnika piękny bukiet kwiatów w dniu, w którym musiała opuścić gospodarstwo. Nie ukrywała, że taki zwrot akcji mocno ją zaskoczył.

A wy trzymacie kciuki za Rafała i Dominikę z 11. edycji "Rolnik szuka żony"?

