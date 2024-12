Magda z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories odpowiedziała na pytania internautów, którzy zapytali wprost, czy rzeczywiście w przeszłości była w związku małżeńskim. W sieci aż huczy od plotek na temat byłej kandydatki Marcina, a teraz sama zainteresowana przerwała milczenie w sprawie byłego męża. Jest szczery komentarz Magdy!

Magda z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła komentarzem o byłym mężu

Magda wzięła udział w jedenastej edycji "Rolnik szuka żony" i była jedną z kandydatek Marcina. 31-letnia brunetka walczyła o serce rolnika, a jej rywalkami były Ania i Roksana. Jako pierwsza z gospodarstwa wyjechała Roksana, a Marcin prawie do samego końca nie ukrywał, że nie wie, czy wybierze Anię czy Magdę. Dziś wiemy już, że uczestnik hitu Telewizyjnej Jedynki zdecydował, że chce stworzyć związek z Anią i do dziś tworzy z nią szczęśliwą relację. W wielkim finale "Rolnika" Magda zrobiła aferę Marcinowi, a ich zachowanie podzieliło internautów. Co ciekawe, po sieci zaczął wówczas krążyć wpis, w którym jeden z internautów podawał się za byłego męża Magdy. Mężczyzna gorzko podsumował Magdę, która do tego czasu milczała i nie komentowała plotek na swój temat. Niektórzy fani programu byli nawet zaskoczeni informacją, że kandydatka Marcina była w związku małżeńskim. Teraz jednak Magda zareagowała na pytania o swoją przeszłość.

Czy to prawda, że byłaś w związku małżeńskim? zapytał jeden z internautów.

Tak, byłam mężatką przez 1,5 roku. Moje małżeństwo zakończyło się rozwodem w 2019 roku, mój były mąż nie może się ze mną kontaktować. ''Prawda o moim małżeństwie'' będąca przedmiotem spekulacji tabloidów oraz burzy komentarzy w social mediach została przedstawiona w odcinku 2 rolnika. Myślę, że nie wymaga to żadnego dodatkowego komentarza, a wszystkie zainteresowane tym tematem osoby zapraszam na TVP VOD gdzie znajdą ten odcinek odpowiedziała Magda.

Nigdzie nie trzeba doszukiwać się drugiego dna ani kłamstwa itp. bo to, że byłam w związku małżeńskim nigdy nie było żadną tajemnicą. Wszystko napisałam w liście dodała.

I rzeczywiście, Magda od samego początku nie ukrywała, że była już w związku małżeńskim, o czym pisała w liście do rolnika. Również na profilu "Rolnik szuka żony" na Facebooku pod zdjęciem Magdy pojawiła się informacja o jej przeszłości.

Choć urodziła się 31 lat temu w Krakowie, Magda od wielu lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, dokąd wyjechała za swoją miłością. niestety, ta historia zakończyła się rozwodem i od pięciu lat jest singielką. Miłość pognała ją za Ocean, miłość może przywołać ją z powrotem czytamy pod zdjęciem byłej kandydatki Marcina.

Myślicie, że komentarz Magdy zakończy plotki na jej temat?

Przypominamy, że już po finale Marcin z "Rolnik szuka żony" nie ukrywał żalu i zabrał głos ws. Magdy, która nie przyleciała do Polski na nagrania ostatniego odcinka.

