Marta Paszkin i Paweł Bodzianny poznali się na planie miłosnego show "Rolnik szuka żony" i od razu przypadli sobie do gustu. Ich udział w programie był "strzałem w dziesiątkę" i zakochani postanowili kontynuować relację także poza kamerami. Dziś są już małżeństwem, które doczekało się dwójki dzieci.

Teraz jednak ukochana rolnika niespodziewanie odezwała się do fanów na Instagramie i powiedziała im, że... Paweł ją oszukał! Co się stało?

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny uchodzą za jedną z najbardziej zgranych par, które poznały się dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Zaledwie kilka dni temu Marta Paszkin i Paweł Bodzianny świętowali rocznicę ślubu kościelnego. Niespodziewanie jednak ukochana rolnika odezwała się do fanów na Instagramie i zaskoczyła ich szczerym wyznaniem.

Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" właśnie poinformowała swoich odbiorców, że ostatnie dni spędziła z pociechami w Warszawie. Niespodziewanie przekazała także, że jej mąż ją... oszukał! W jakiej sprawie?

Paweł zaczyna sobie w głowie układać, że praca to nie wszystko i rzeczywiście nie pracuje po dwanaście godzin, tylko przychodzi tak, żeby jeszcze nawet z dzieciakami mi pomóc wyjść na dwór, ale jak teraz byliśmy w Warszawie, to mówił, że nadrobi sobie i popracuje. Pracował w tych najgorszych upałach, po kilkanaście godzin znowu i mi mówił, że nadrabia zaległości na pastwiskach, po czym okazało się, że mnie oszukał

Paweł zaczyna sobie w głowie układać, że praca to nie wszystko i rzeczywiście nie pracuje po dwanaście godzin, tylko przychodzi tak, żeby jeszcze nawet z dzieciakami mi pomóc wyjść na dwór, ale jak teraz byliśmy w Warszawie, to mówił, że nadrobi sobie i popracuje. Pracował w tych najgorszych upałach, po kilkanaście godzin znowu i mi mówił, że nadrabia zaległości na pastwiskach, po czym okazało się, że mnie oszukał

Marta Paszkin jednak nie była zła na męża, bo jak przyznała, miała łzy w oczach, gdy dowiedziała się, co zrobił.

Zobacz także

Zaraz Wam pokaże, co zrobił. Generalnie wczoraj, jak to zobaczyłam to jak słowo daje, miałam łzy w oczach, także zrobił mi mąż ogromną niespodziankę. Jeszcze wciąż nad tym pracuje

- dodała ukochana rolnika.