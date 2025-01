Magda wzięła udział w 11. edycji programu "Rolnik szuka żony" i walczyła o serce Marcina. Po ich wspólnej randce wydawało się, że między tą dwójką naprawdę zaiskrzyło, a rolnik miła do podjęcia naprawdę trudną decyzję. Ostatecznie po rodzinnym grillu sytuacja zmieniła się całkowicie i to Ania nawiązała świetny kontakt z rodzicami rolnika, a Magda nie ukrywała, że czuła się zepchnięta na drugi plan i nawet nie pozwolono odpowiedzieć jej na pytania, bo to Ania miała zabierać głos za każdym razem. Potem wyszło na jaw, że Magda była w związku małżeńskim, ale ten etap ma już za sobą i jej małżeństwo zakończyło się rozwodem. Od jakiegoś czasu Magda jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i nie ukrywa, że sporo zmieniło się w jej życiu, a przede wszystkim jej podeście do własnego wyglądu. Teraz zaskoczyła nowym nagraniem i nie uwierzycie, kogo na nim pokazała...

Magda z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła wiadomością o ślubie

11. edycja programu "Rolnik szuka żony" podobnie, jak poprzednie zakończyła się sukcesem i miłość w randkowym hicie Telewizji Polskiej znalazły aż dwie pary: Ania i Marcin oraz Dominika i Rafał. Już wiadomo, że we wrześniu ruszy kolejna edycja i da szansę nowym uczestnikom na znalezienie swojej drugiej połówki i spełnienie marzenia o założeniu rodziny. Tymczasem wielu uczestników po zakończeniu przygody z programem, choć nie znajduje miłości w show, to może cieszyć się ogromną popularnością. Tak było w przypadku, chociażby Magdaleny z Chicago, która w "Rolniku" walczyła o serce Marcina. Kobieta po powrocie z gospodarstwa wróciła do Stanów, choć nie ukrywała, że myśli poważnie o powrocie do Polski, ale mimo to kontynuuje swoją karierę w Chicago, przynajmniej przez jakiś czas.

Teraz Magdalena zaskoczyła nowym nagranie, które opublikowała w relacji na Instastory, a jego tytuł brzmi:

Zgadnij, kto bierze ślub w 2025 roku?

Na nagraniu widać, ja Donald Trump wskazuje palcem ze swoim charakterystycznym triumfującym uśmiechem. Choć to tylko zabawa, to wymowny jest fakt, że Magda z "Rolnika" chciała wziąć w niej udział i najwyraźniej myśli o ślubie.

Magda z "Rolnik szuka żony" już w programie nie ukrywała, że jest gotowa na rewolucję w swoim życiu, a jakiś czas temu przyznała na Instagramie, że być może w kwietniu wróci już na stałe do Polski. Do tej pory była kandydatka Marcina nie zdradziła, co lub kto ostatecznie stoi za jej decyzją. Na początku 2025 roku Magda pochwaliła się nowym zdjęciem i widać, że jest bardzo szczęśliwa, co zdradza jej promienny uśmiech. Uczestniczka po zakończeniu przygody z programem "Rolnik szuka żony" szybko wróciła do codzienności, ale nie ukrywała, że zaskoczyła ją skalą krytyki po finałowym odcinku i choć nie obawia się też kontrowersji, to niektóre wpisy były naprawdę mocne.