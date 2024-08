Kamila z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories zorganizowała popularną zabawę "Q&A" i odpowiedziała na kilka pytań dotyczących jej życia. Rolniczka zareagowała m.in. na prośbę o rady dla singielek i wtedy zaskoczyła szczerym wyznaniem! Dopiero teraz zdecydowała się to ujawnić.

Kamila Boś zdobyła sporą popularność dzięki udziałowi w wielkim hicie TVP. Piękna blondynka szukała miłości w ósmej edycji "Rolnik szuka żony" i otrzymała najwięcej listów w historii programu. Niestety, mimo tak wielkiego zainteresowania rolniczka nie znalazła w programie tego jedynego. Fani Kamili mogą śledzić jej losy za pośrednictwem Instagrama, gdzie regularnie pokazuje nowe zdjęcia czy nagrania. Ostatnio Kamila z "Rolnika" pokazała swój salon, a fani od razu zwrócili uwagę na jeden szczegół. Teraz rolniczka zdecydowała się odpowiedzieć na kilka pytań internautów. Nagle pojawiło się pytanie o rady dla singielek.

Jakie masz rady dla innej singielki? Jak podchodzisz do tego czasu?

Kamila odpowiedziała i zaskoczyła wyznaniem!

Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" zareagowała na pytanie o rady dla singielki i nagle podzieliła się bardzo osobistym wyznaniem. Dopiero teraz zdecydowała się ujawnić prawdę o sobie.

Zaakceptuj to jak jest, zacznij korzystać z życia, odetnij się od ludzi przez których masz dołujące myśli. Bądź tam, gdzie jest dobra energia. Serio, dobre otoczenie to podstawa. Jesteś singielką? Za***iście! Masz czas dla siebie i wykorzystaj to na swój rozwój! A miłość poznasz w odpowiednim czasie

dodała.