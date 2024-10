Program prowadzony przez Martę Manowską, czyli hit "Rolnik szuka żony" przyciąga przed telewizory liczne grono odbiorców, którzy z zainteresowaniem śledzą losy uczestników, którzy zgłosili się, aby znaleźć miłości. W 10. edycji show wzięła udział Sara Jakubińska, która konkurowała o serce Artura. Uczestniczka urzekła widzów swoją naturalnością i wdziękiem, więc nic dziwnego, że po programie zyskała liczną rzeszę fanów, którzy chętnie śledzą ją w mediach społecznościowych. Niespodziewanie dziewczyna zaskoczyła fanów, szczerym wyznaniem!

Sara z "Rolnik szuka żony" podzieliła się szczerym wyznaniem

Sara Jakubińska do programu "Rolnik szuka żony" zgłosiła się, by poznać Artura. Młody rolnik od razu wpadł jej w oko, więc postanowiła pomóc swojemu szczęściu i wysłała do niego list. Uczestnik również był nią zainteresowany i zdecydował się zaprosić ją do siebie na gospodarstwo. Choć początkowo ich relacja wydawała się być na dobrej drodze, to w finale programu wszystko się wydało. Okazało się, że Artur postanowił zerwać z Sarą tydzień przed nagraniami do finału "Rolnika". Rolnik wyznał wówczas, że "nie ma sensu się dalej męczyć".

(...) Może za szybko się to wszystko działo. Ja już to poczułem wcześniej. Myślałem, że mi to przejdzie, ale nie przeszło, tak że od razu tutaj Sarze też powiedziałem, jaka jest sytuacja i żeśmy zakończyli to. (...) Nie byłem sobą, nie czułem się swobodnie tak, jak na początku, to stwierdziłem, że nie ma sensu dalej się męczyć. (...) No minęły te uczucia. - powiedział Artur.

Sara w finale "Rolnika" stwierdziła, że na relację z Arturem straciła tylko czas i energię.

Od tych przykrych wydarzeń minęło już trochę czasu i uczestniczka wydaję się, już nie przeżywać sytuacji z rolnikiem i docenia to, co zyskała po udziale w programie - rzeszę fanów. Sara Jakubińska po programie stara się regularnie do nich odzywać i od czasu do czasu zdradza im, co u niej słychać. Ostatnio Jakubińska pokazała się w odmienionej wersji, a fani nie szczędzili jej komplementów.

Sara jesteś przepiękna!!!! Na modelkę idealnie nadawałabyś się - pisali fani.

Sara z "Rolnika" postanowiła podzielić się również szczerym wyznaniem i jak przyznała, od dłuższego czasu nie mogła się doczekać jednej rzeczy, a mianowicie... noszenia swetrów.

Hej Wam, sezon na swetry i jesienne ubrania rozpoczęty. Czekałam na ten moment(...)Miałam wyjść 30 minut temu, więc idealnie deszcz złapałby mnie w połowie drogi. Matka natura postanowiła, że dzisiaj nie czas na sprawy urzędowe, szczególnie na pierwsze wycieczki do urzędów. Takie uroki tej pory - wyznała Sara.

Spodziewaliście się, że Sara jest taką fanką swetrów?

