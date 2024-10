Ewa walczyła o serce Waldemara w 10. edycji "Rolnik szuka żony" i choć rolnik wybrał właśnie ją, to jednak ich drogi się rozeszły. Wszystko wyszło jednak na dobre, ponieważ rolnik związał się z Dorotą, z którą dziś wspólnie wychowuje cudowną córeczkę. Teraz Ewa oznajmiła, że ostatnio widziała się z Waldemarem! Jak przebiegło to spotkanie?

Ewa z "Rolnik szuka żony" spotkała się z Waldemarem

Od kilku tygodni trwa najnowsza, 11. edycja miłosnego hitu TVP, która nie przestaje wzbudzać emocji. Nie oznacza to jednak, że fani programu "Rolnik szuka żony" zapomnieli o uczestnikach poprzedniej edycji. Jak wiadomo, niedawno Dorota i Waldemar zostali rodzicami wymarzonej córeczki Dominiki. Para chętnie chwali się swoim maleństwem w mediach społecznościowych, a ostatnio Waldemar z "Rolnika" pozował z córką na uroczym zdjęciu. Trzeba przyznać, że Dominika rośnie jak na drożdżach.

Fani są również ciekawi, co słychać u byłej kandydatki rolnika, Ewy, która nieco mniej opowiada o swoim prywatnym życiu, ale chętnie odpowiada na pytania fanów podczas Q&A. Uczestniczka show skupia się na swojej karierze muzycznej- w okresie letnim pojawiała się na dożynkach i występowała na scenie. Jakiś czas temu na jednej z takich imprez spotkała Waldemara. Rolnik i jego była kandydatka po programie nie utrzymywali ze sobą kontaktu, ale teraz okazuje się, że ostatnio mieli okazję do rozmowy. Wszystko wyszło na jaw, gdy internauci postanowili zapytać ją o rolnika. Fani zapytali wprost o Waldemara!

Masz kontakt z Waldim? dopytywali internauci.

Mieliśmy okazję widzieć się i przywitać niedawno na dożynkach w Pakości — zdradziła Ewa.

Spodziewaliście się tego?

Nie wiadomo, czy serce byłej kandydatki Waldemara jest zajęta, ponieważ utrzymuje to w tajemnicy. Ewa i Dorota z "Rolnik szuka żony" choć konkurowały o tego samego mężczyznę, wciąż utrzymują ze sobą koleżeńskie relacje. Fani często je pytają o to, czy utrzymują ze sobą kontakt, ale odpowiedź zdaje się być niezmienna.

Mam kontakt z Dorotą — odpowiedziała Ewa.

Jakiś czas temu Dorota i Waldemar z "Rolnika" wspomnieli o swoim weselu i choć oboje mają nieco odmienne zdanie co do przebiegu ceremonii, to jednak jedno jest pewne — oboje chcieliby stanąć u swojego boku na ślubnym kobiercu. Uczestniczka show chciałaby skromną uroczystość, ale rolnik widzi to zupełnie inaczej. My jednak nie mamy wątpliwości, że parze z pewnością uda się dogadać w tej kwestii, a więc teraz czekamy tylko na zaręczyny i piękny pierścionek!

A Wy śledzicie losy uczestników poprzednich edycji "Rolnik szuka żony"? Myślicie, że Waldemar odniesie się do komentarza Ewy i zdradzi, jak wyglądało ich spotkanie?

