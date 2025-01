To był z pewnością przełomowy rok w życiu Agaty z 11. edycji "Rolnik szuka żony", która liczyła, że znajdzie miłość w programie. Tak się jednak nie stało, ale rolniczka nie żałuje swojego udziału. W nowym roku 57-latka zapowiedziała zmiany i zaskoczyła wymownym zdjęciem. Wygląda na to, że to będzie kolejny przełomy roku w życiu Agaty, a my mocno trzymamy za nią kciuki.

Agata z "Rolnika" zaskoczyła nowiną po nowym roku

Agata Matuszewska wzięła udział w 11. edycji miłosnego hitu TVP, w którym zaprosiła na swoje gospodarstwo dwóch mężczyzn Mirka i Irka. Szybko jednak się okazało, że więcej łączy ją z Irkiem, dlatego Mirek postanowił opuścić gospodarstwo rolniczki, by ta dwójka mogła skupić się na sobie. Wszystko szło po dobrej myśli, ale problemem zaczęła być praca jej kandydata, która wymagała od niego ciągłych wyjazdów. Uczestnik show nie zamierzał jej zmienić, więc ich relacja nie mogła dalej się rozwijać i pozostali tylko znajomymi.

Agata ma się jednak całkiem dobrze, a fani chętnie śledzą jej poczynania na Instagramie. Uczestniczka show chętnie odpowiada na pytania internautów dotyczące programu, uczestników czy życia prywatnego. Ostatnio Agata z "Rolnika" zachwyciła w nowym wydaniu i pochwaliła się zdjęciami z sylwestrowej nocy u boku uczestników 11. edycji. Widać, że wszyscy uczestnicy świetnie się razem dogadują i pielęgnują swoją znajomość nawet po zakończeniu programu. Warto dodać, że na imprezie sylwestrowej nie zabrakło również Irka.

Tuż po nowym roku Agata zorganizowała quiz o sobie na swoim InstaStories, w którym internauci chętnie biorą udział. 57-latka pochwaliła się również zdjęciem z siłowni z wymownym opisem. Wygląda na to, że postanowieniem noworocznym rolniczki jest zdrowy i aktywny tryb życia. Agata nie zapomniała również zapytać fanów o ich cele i postanowienia noworoczne.

Nowy rok, nowa ja – napisała Agata.

A wy jakie macie cele na nowy rok?

