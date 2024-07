Relacja zwycięzców 7. edycji "Love Island" jest oczywiście pilnie obserwowana przez widzów programu. Wszystko wskazuje na to, że w ostatnim czasie fanów mocno zaniepokoił fakt, że Agata i Hubert nie pokazują się razem. Emocje w tym temacie dodatkowo podkręcił nagły brak aktywności Agaty na Instagramie. Teraz w sieci pojawił się komentarz Huberta - chłopak najwyraźniej otrzymał mnóstwo wiadomości dotyczących sytuacji w jego relacji z Agatą. Niedługo potem na Instagram powróciła również Agata, która wyjaśniła powody swojej nagłej nieobecności w sieci. Co zatem dzieje się w związku tej dwójki? Sprawdźcie szczegóły.

Agata i Hubert podbili serca widzów "Love Island" i z ogromną przewagą głosów od fanów wygrali 7. edycję show. Po zakończeniu programu para postanowiła kontynuować swoją relację, a ich związkowi bacznie przygląda się tysiące fanów, którzy śledzą losy tej dwójki za pośrednictwem Instagrama. Wszystko wskazuje jednak na to, że ostatnio fani zaczęli martwić się o związek Agaty i Huberta. Najwyraźniej zwycięzca 7. edycji "Love Island" otrzymał sporo wiadomości na ten temat i w końcu postanowił zabrać głos. Odpowiedział dość tajemniczo, ale jednocześnie uspokoił, że do "żadnych dramatów i rozłamów nie doszło"

- Dostaję dużo wiadomości, dużo zapytań i tak dalej odnośnie sytuacji... no różnorakich powiedzmy, dlatego niedługo zrobimy sobie Q&A, ale jeśli mogę, to uspokajam was - do żadnych dramatów, rozłamów nie doszło. Sytuacja może nie jest najbardziej kolorowa na ten moment, ale nic takiego co mi tutaj sugerujecie nie nastąpiło, więc spokojnie. Na to sobie odpowiemy, jak będzie na to czas - powiedział tajemniczo Hubert.