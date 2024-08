Po kilku latach od udziału w "Love Island" Angela Dańczak opowiedziała o kulisach show i tym, co najbardziej ją zaskoczyło. Przyznaje też gorzko:

Stacja Polsat w jesiennej ramówce zdecydowała się na kilka zmian. Jedną z większych jest brak kolejnej edycji najpopularniejszego randkowego show. Zdecydowano się na małą przerwę, jednak fani formatu dopatrzyli się, że uczestniczka "Love Island" wystąpi w nowym show Katarzyny Cichopek.

Nawiązując do tematyki "Love Island", niedawno w naszym studiu gościła Angela Dańczak, która opowiedziała, jak wyglądał udział w randkowym show z jej perspektywy. Zdradziła kulisy tego, jak sama dostała się do "Love Island" i co osobiście ją zaskoczyło na planie: