Agnieszka, którą mieliśmy okazję poznać w siódmej edycji "Love Island" po programie przeszła metamorfozę. Nowa fryzura totalnie odmieniła jej młodzieńczy look. Czy to zmiana na plus? Sama zainteresowana wydaje się być zachwycona ostrym cięciem. Ta zaskoczyła także niespodziewanym wyznaniem!

"Love Island 7":Agnieszka już nie wygląda tak jak w programie

Siódma edycja hitowego programu "Love Island" zakończyła się niemalże dwa miesiące temu. Nie da się ukryć, że w tym czasie w życiu uczestników sporo się zmieniło. Jedni zdążyli się rozstać, jak Adam i Marta, a inni znaleźć miłość poza kamerami, tak jak Julia. Niektórzy po udziale w show postawili także na liczne, wizerunkowe zmiany. Ostatnio pisaliśmy o Pauli z "Love Island 6", która przeszła spektakularną metamorfozę. Teraz z kolei okazuje się, że na odmianę zdecydowała się także Agnieszka Tomczyk z siódmej edycji miłosnego show!

Agnieszka była jedną z najmłodszych uczestniczek w siódmej edycji hitowego programu. Na naszych oczach nawiązała wiele relacji, ostatecznie jednak Agnieszka opuściła program "Love Island 7" u boku Kuby, z którym miała bujną relację. Ich znajomość natomiast nie rozwinęła się poza show. Agnieszka z kolei z chęcią relacjonuje swoje życie w mediach społecznościowych. Tym razem zaskoczyła zmianą na głowie! Okazuje się, że już nie ma nawet śladu po jej długich, naturalnych włosach! Uczestniczka zdecydowała się na... ostre cięcie!

- Jest zmiana... - napisała, publikując zdjęcie po wizycie u fryzjera.

Okazuje się, że uczestniczka "Love Island" postawiła na wiecznie modnego long boba. Ponadto tym razem zdecydowała się na grube loki. W takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliśmy, ponieważ na wizji była wierna długim, prostym włosom. Poza tym uczestniczka zdradziła, że... była w związku!

- Kiedy on dzwoni, żebyś do niego wróciła, ale Ty już zdążyłaś być u fryzjera - napisała.

Na tym zmiany się nie kończą. Agnieszka w ostatnim czasie postawiła także na laminację brwi. Nowym wizerunkiem pochwaliła się na Instagramie, a fani ruszyli z komplementami:

- Śliczne wyglądasz ❤️???? - Przepięknie ❤️ - Piękna ❤️

A Wam jak się podoba Agnieszka w nowym wydaniu?

