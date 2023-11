Agata i Hubert z "Love Island" zostali zwycięzcami siódmej edycji tego miłosnego show. Wkrótce jednak okazało się, że uczucie między nimi nie przetrwało, i zakochani rozstali się przed wakacjami. Tym razem jednak zaskoczyli kadrami wspólnymi. Czy to oznacza wielki powrót? Zobaczcie sami.

Agata i Hubert z "Love Island" na wspólnych zdjęciach

Choć Agata i Hubert zostali zwycięzcami siódmej edycji "Love Island," a fani przewidywali im długą wspólną przyszłość, uczucie pary nie przetrwało. W czerwcu zwycięzcy miłosnego show ogłosili rozstanie. Od tamtej pory zarówno Agata, jak i Hubert odnosili się do swojej relacji, przyznając, że zostali w przyjacielskich stosunkach. Oboje uważali jednak, że nie mają szans na odnowienie relacji. Czy teraz się to zmieniło? Na to może wskazywać najnowszy kadr, który opublikowała Agata z "Love Island." Na zdjęciu widać .... Huberta!

Do spotkania Agaty i Huberta doszło na walce Hybrid MMA, w której uczestniczył inny bohater z "Love Island 7", Jay. Razem z innymi postaciami doskonale znanymi widzami z wyspy miłości Agata i Hubert kibicowali Jay'ow na ringu!

Taka sytuacja - skomentowała Agata z ''Love Island''.

Instagram @agata_paz

Wygląda na to, że Agata i Hubert z "Love Island 7" dobrze czuli się w swoim towarzystwie i spotkanie przebiegło pomyślnie, na co zwrócili uwagę również fani!

Fajnie, że spotkaliście się z Hubertem.

Dokładnie! Widać, że Hubi był w nieodpowiedniej dla niego edycji. Zdecydowanie lepsza atmosfera była w każdej innej edycji

Pozdrawiam Ciebie i Huberta! Wasza wierna kibicka.

Instagram @agata_paz

Co ciekawe, na walce Hybrid MMA, w której brał udział Jay, byli obecni też Jaqueline i Łukasz z "Love Island", którzy potwierdzili swój związek! Myślicie, że miłosna atmosfera udzieli się również Agacie i Hubertowi i zyskają szansę na odnowienie uczuć?

