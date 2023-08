Choć związek Agaty i Huberta z "Love Island 7" to już przeszłość, uczestniczka odpowiedziała na pytanie o to, czy chciałaby wrócić do swojego eks! Jest szansa?

Agata i Hubert zostali wielkimi zwycięzcami 7. edycji "Love Island", ale niestety zaledwie po kilku miesiącach związku rozstali się. Teraz każde z nich układa życie w swoim rytmie - byli partnerzy chętnie relacjonują swoją codzienność też w internecie. W najnowszej sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie Agata z "Love Island" zdradziła, czy chciałaby spotkać się z Hubertem! Zaskakująca reakcja?

Agata i Hubert z "Love Island" wrócą do siebie? Jest odpowiedź

Spośród uczestników i uczestniczek 7. edycji "Love Island" to właśnie Agata i Hubert skradli serca widzów na tyle, by zostać zwycięzcami show. Niestety, czas zweryfikował ich relację i już kilka miesięcy później para rozstała się. Fani jednak cały czas dopytują o to, czy jest szansa na powrót wielkiej miłości Agaty i Huberta, którzy tak bardzo przypadli im do gustu.

Agata z "Love Island" poruszyła temat relacji z Hubertem w ostatniej sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie. Jej odpowiedź nie pozostawia złudzeń - uczestniczka jest gotowa na rozmowę i konfrontację, jednak bardziej w kontekście wyjaśnienia spraw z przeszłości, niż powrotu do romantycznych uczuć.

- Oczywiście. Jeśli by potrzebował rozmowy, np. jakiegoś wyjaśnienia to bym mu to dała. Z uwagi na szacunek jakim go darzę i przez to, co razem przeżyliśmy. Jestem dorosła, dojrzała i nie uciekam od rozmowy i "problemów". Biorę wszystko na klatę i nie chowam głowy w piasek. Szkoda, że nie każdy tak ma - napisała Agata z "Love Island".

Instagram @agata_paz

Zobacz także: "Love Island 6": Finalista show, Sasha podzielił się szczęśliwą nowiną. Teraz jego życie się odmieni

Co ciekawe, Agata z "Love Island" wspomniała też, z kim z programu "Love Island" utrzymuje kontakt i ma najlepsze relacje. Mimo że wśród wymienionych imion i nazwisk pojawiły się niemal wszystkie postacie znane z "Love Island", na liście nie było Huberta. Agata wyjawiła za to, że najlepsze relacje łączą ją z Jagodą, Julią i Olą, a kontakt utrzymuje od czasu do czasu również z Mateuszem czy Jay'em.

Instagram @agata_paz

Ostatnio Agata z "Love Island" nie ukrywała, że przechodzi gorszy czas. Jak odpowiedziała na pytanie o szczęście? Wyznanie może być zaskoczeniem dla fanów, głównie ze względu na szczerość zwyciężczyni "Love Island 7".

- Sporo było takich pytań. Miewałam lepsze momenty w życiu, niż ten obecny. Tak to określę i tak zostawię - odpowiedziała enigmatycznie Agata z "Love Island".

Co sądzicie o takim wyznaniu Agaty z "Love Island"?

Zobacz także: "Love Island": Ania i Włodek wrócili do siebie? Fani nie mają wątpliwości. Wszystko przez te zdjęcia