"Love Island" to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych programów typu rality show. W hicie prowadzonym przez Karolinę Gilon grupa samotnych mężczyzn i kobiet próbują odnaleźć swoje drugie połówki i łączą się w pary. W ósmej edycji widzowie mieli okazję poznać m.in. Wiktorię. Pięknej blondynce w programie wpadł w oko Adam jednak uczestnik nie odwzajemniał jej uczuć przez co Wiktoria postanowiła odejść z "Love Island". Co dziś u niej słychać i jak wygląda? Okazuje się, że Wiktoria przeszła totalną metamorfozę.

Wiktoria z "Love Island" nie znalazła miłości w programie

Ósma edycja "Love Island" była emitowana jesienią 2023 roku. Program wygrali wówczas Laura i Armin, ale z pewnością fani hitu prowadzonego przez Karolinę Gilon doskonale pamiętają również pozostałych uczestników, wśród których znalazła się Weronika. Weronika miała 31 lat gdy weszła do willi miłości. W programie szukała spontanicznego i lojalnego mężczyzny. Seksowna blondynka była w kilku parach jednak nie ukrywała, że jej serce zabiło mocniej do Adama. Weronika miała nadzieję, że po powrocie z Casa Amor Adam do niej wróci jednak tak się nie stało, a co więcej, przystojniak przyprowadził do willi nową partnerkę, która okazała się znajomą Weroniki. W programie polały się łzy, a zraniona Weronika opuściła "Love Island".

Wiktoria z "Love Island" jest zakochana. Spotyka się ze znanym dziennikarzem

Chociaż Wiktoria nie znalazła miłości w "Love Island" to szczęście uśmiechnęło się do niej już po wyjściu z programu. Okazuje się, że od jakiegoś czasu była uczestniczka randkowego show tworzy związek z popularnym dziennikarzem TVN24, Adrianem Mielnikiem. Zakochani pojawiają się razem na ważnych oficjalnych wydarzeniach, a w sieci możemy znaleźć ich wspólne zdjęcia.

Wiktoria z "Love Island" pożegnała się z blond włosami

Wiktoria z "Love Island" w programie pokazała się w długich blond włosach. Jasne pasemka to jednak już przeszłość ponieważ jakiś czas temu była uczestniczka rankowego show postanowiła totalnie odmienić swój wizerunek i zmieniła kolor włosów. Weronika nie tylko przefarbowała się na ciemny kolor, ale również zagęściła i przedłużyła swoją fryzurę. Internauci są zachwyceni wyglądem Weroniki.

Tylko spójrzcie, jak dziś wygląda Weronika z "Love Island". My zbieramy szczęki z podłogi. Była uczestniczka telewizyjnego hitu prezentuje się jak milion dolarów.

