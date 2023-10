Choć już lada moment poznamy zwycięzców 8. edycji "Love Island", to widzowie w dalszym ciągu chętnie śledzą też losy uczestników poprzednich odsłon show. Kilka miesięcy temu głośno było o rozstaniu Agaty i Huberta, zwycięzców 7. edycji programu. Agata i Hubert nie poinformowali jednak, co sprawiło, że ich związek się rozpadł. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z prowadzącą "Love Island", Karoliną Gilon i zapytaliśmy ją, czy ma kontakt z tą dwójką i czy coś wie o powodach ich rozstania. Co odpowiedziała?

Karolina Gilon o rozpadzie związku Agaty i Huberta z "Love Island"

Karolina Gilon w rozmowie z naszym reporterem nie ukrywała, że było jej bardzo przykro, gdy dowiedziała się, że związek Agaty i Huberta z 7. edycji "Love Island" niestety nie przetrwał.

- Byłam bardzo zaskoczona, że ten związek, ta para nie przetrwała. Jest mi bardzo przykro, bo jednak zawsze gdzieś tam pokładamy takie nadzieje w parze, która zwycięży program, że to właśnie będzie ta para, która będzie ze sobą latami - powiedziała w rozmowie z naszym reporterem Bartoszem Sekleckim, Karolina Gilon.

Prowadząca "Love Island" zdradziła również, czy zna powody rozstania Agaty i Huberta.

- Nie znam powodów rozstania, ani nie miałam okazji z nimi o tym porozmawiać. Agatkę gdzieś tam spotkałam raz, ale to też nie był moment na to, żeby rozmawiać o Hubercie, plus też czasami nie chcę być taka wścibska, ale z tego co wiem, to rozstali się w jakichś dobrych relacjach - dodała Karolina Gilon.

Co jeszcze zdradziła przed naszą kamerą prowadząca "Love Island"? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

