Pomimo faktu, że siódma edycja miłosnego show "Love Island" już się zakończyła, w życiu uczestników nadal sporo się dzieje, a internauci wciąż są ciekawi ich losów. W ostatnim czasie bacznie śledzą poczynania wygranej pary - Agaty i Huberta. Ostatni fani zaczęli mieć obawy, że w relacji tej dwójki dzieje się coś niedobrego. Czy faktycznie tak jest? Już wiemy!

"Love Island 7": Co ze związkiem Agaty i Huberta?

Bez wątpienia siódma "Love Island" okazała się jedną z najbardziej emocjonujących w historii programu. Wszystko przez liczne zmiany, niespodziewane zwroty akcji, barwnych uczestników oraz dużą ilość relacji, jakie rodziły się na naszych oczach. Kiedy jednak emocje już opadły, wreszcie rzeczywistość i realne życie weryfikuje to, co widzieliśmy na antenie. Właśnie z tego powodu niektóre relacje już przechodzą kryzys. Ostatnio fani podejrzewali, że Jagoda i Wojtek z 'Love Island 7" rozstali się. Wówczas okazało się, że para faktycznie boryka się z ciężkimi chwilami w swojej relacji. Podobne podejrzenia padły względem Kamila i Marty. U tej dwójki jednak wszystko w najlepszym porządku. A jak jest w przypadku zwycięzców show?

Mat. prasowe Love Island

Wygląda na to, że do samych zainteresowanych docierają liczne plotki o ich rzekomym rozstaniu. Właśnie dlatego na Instagramie Agaty wylądowało wymowne zdjęcie, na którym ta pozuje w towarzystwie ukochanego. Podpis rozwiewa wszelkie wątpliwości:

- Obalamy mity - jesteśmy razem!

Instagram @agata_paz

Jak się okazuje, póki co jedyną przeszkodą w życiu uczestników "Love Island" jest odległość, jaka ich na co dzień dzieli. W końcu po programie każde z nich wróciło do swoich obowiązków i swojego życia. Póki co zakochani planują związek na odległość i dużą ilość wspólnych podróży. Jak się jednak okazuje, uczestnicy każdą wolną chwilę spędzają w swoim towarzystwie.

Cieszymy się zatem, że u Agaty i Huberta nadal jest wszystko w porządku! Życzymy więc dużo wytrwałości!

Instagram/agata_paz

Mat. prasowe