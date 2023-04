"Love Island 7": Wiemy, kto zwyciężył show! Duże zaskoczenie?

Za nami półfinałowy odcinek "Love Island". Widzowie poznali już finałowy skład, a są to: Wiki i Sebastian, Wero i Kuba, Angelina i Sasha oraz Sara i Kamil. W półfinale z programem pożegnali się Roksana i Paweł. Widzowie są wściekli i ostro komentują, że ani Kamil ani Kuba nie zasłużyli by być w finale i niemożliwym jest fakt, że dostali tyle głosów od internautów by zasłużyć na finał: Co za ustawka! - grzmią fani. Poznajcie szczegóły. "Love Island 6": Widzowie są oburzeni finałowym składem. Najbardziej obrywa się Kubie i Kamilowi W tej edycji "Love Island" zdecydowanie nie brakowało skandali. Daniel wysyłał potajemne sygnały swojej dziewczynie, dzięki czemu wyszło, że wcale nie zakończył swojego związku przed programem. Po powrocie z Hiszpanii okazało się, że Daniel po "Love Island" nie wykluczał ślubu z Tay, a jego udział w show miał być dla nich próbą. W dodatku widzowie nie mają wątpliwości, że Kuba i Wero z "Love Island" tylko grają zakochaną parę , by wygrać program. Dodatkowo Kuba z "Love Island" okłamał wszystkich, że miał raka , czym nadszarpnął sobie zaufanie i szacunek wśród odbiorców programu. Tym bardziej wszyscy są w szoku, że wraz z Wero znaleźli się w finale. Podobne odczucia widzowie mają, co do Kamila, a jego związek z Sarą okrzyknęli mianem toksycznego. Co więc robią w finałowym składzie? To pytanie, które zadają sobie zdenerowowani fani, Zobacz także: "Love Island": Daniel wrócił do byłej partnerki! Natalia komentuje: "To jest jego wybór" Widzowie nie zamierzają nawet ukrywać swojego oburzenia po półfinale "Love Island 6": - Sara- Kamil i Wera- Kuba to chyba jakiś żart 🤓 - I niby więcej głosów poszło na Roksanę i Pawła, żeby...