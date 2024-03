Dziewiąta edycja "Love Island" dopiero się rozpoczęła, a niektórzy uczestnicy już wyznali sobie miłość. Dan, który od samego początku buduje relacje z Emilią, postanowił wyznać, co do niej czuje. Niestety, nie skończyło się to zbyt dobrze, ponieważ jego partnerka stwierdziła, że jest to zdecydowanie za szybko. Porozmawiali o tym, a po wszystkim Dan postanowił... opuścić Wyspę Miłości. Musiała interweniować produkcja!

Reklama

Pierwsza taka sytuacja w "Love Island". Produkcja musiała interweniować

Uczestnicy 9. edycji "Love Island" nie przestają wzbudzać emocji, a widzowie zgodnie uważają, że to jedna z najbardziej kontrowersyjnych odsłon show. Wielkie emocje wzbudził m.in. pocałunek Dana z Adrianem i Darią!

Aktualnie Dan tworzy relację z Emilią. Uczestnik wyznał miłość swojej ukochanej, ale ona tego nie doceniła jego słów. Emilia nie chciała kontynuować relacji z mężczyzną, ten więc podjął radykalną decyzję.

Miałam właśnie dużo czasu na przemyślenia, dlatego teraz chciałam z Tobą porozmawiać i trochę wyrzucić z siebie. Ja się z Tobą dogaduję, ale nie we wszystkich kwestiach na pewno. Bardzo dużo mi czerwonych lampek się zapaliło — zaczęła Emilia.

Tak? Skąd taka zmiana? — zapytał Dan.

Powiedziałeś mi to, że mnie kochasz. Straszne to jest dla mnie dziwne. Nie uważasz, że za szybko, bo znamy się parę dni — odpowiedziała Emi.

To nie chodzi o ilość czasu, kogoś się spotyka, jest tak jakaś więź. Wydaje mi się, że to jest takie ''falling in love'' (red. zakochiwanie się) — wyjaśnił Dan.

Ja tego nie czuje i nie wiem, co będzie po prostu — odpowiedziała Emi.

Takiego obrotu spraw chyba nikt się nie spodziewał. Dan z "Love Island" postanowił zrezygnować z udziału w programie, twierdząc, że za wiele go to kosztuje. Tuż przy wyjściu postanowiła wybiec do niego osoba z produkcji, by z nim porozmawiać, ale jego słowa były dość stanowcze.

Zobacz także

Ja jadę do domu już. Wychodzę z programu. Ja już mam dość... — powiedział Dan do osoby z produkcji.

LoveIsland/Polsat

Dan z "Love Island" nie cieszył się zbyt dużą sympatią widzów na Wyspie Miłości, ale po tym, jak potraktowała go Emilia, otrzymał wiele słów wsparcia od internautów, którzy trzymali jego stronę.

Wiadomo jaki Dan jest, ale moim zdaniem słabe było to, że EMI tak go upokorzyła przed innymi kobietami, mogła się tym nie chwalić i z klasą zostawić jego słowa o rzekomej miłości dla siebie

Powiem tak: Nigdy w życiu Emi już nie znajdziesz takiego faceta jak Dan...

Szczerze to mi żal jest Dana... niektórzy mężczyźni szybko się zakochują i skoro dala mu kosza to rozumiem , że wolał odejść... co miał szukać po takich słowach kogoś innego?? — piszą internauci.

A wy sądzicie, że Dan opuścił "Love Island" już na zawsze? Wszystko okaże się w najbliższym odcinku.

Reklama

Zobacz także: Nowy z "Love Island" wywołał poruszenie. Widzowie są pewni, że już go kojarzą