Internauci zastanawiają się, co aktualnie dzieje się u Huberta i Agaty z "Love Island". Zwycięzcy ostatniego sezonu w ostatnich dniach nie pokazują się razem. Agata przyznała, że potrzebowała przerwy od mediów społecznościowych i nie interesują ją spadające zasięgi, z kolei Hubert odpowiadając na pytania zatroskanych fanów przyznał, że "sytuacja nie jest najbardziej kolorowa". Nie sprecyzował jednak, co miał na myśli. Dziś dodał kolejny wpis, którym nieco zmartwił swoich obserwujących.

"Love Island": Hubert zmartwił fanów

Hubert i Agata wygrali "Love Island 7" miażdżącą liczbą głosów widzów. Tuż po programie wydawali się być bardzo szczęśliwi i nie widzieli poza sobą świata. Internauci przyzwyczaili się do ich wspólnych relacji, więc nic dziwnego, że od razu zauważyli, że zakochani przestali publikować wspólne nagrania czy zdjęcia. Uczestnik zdecydował się zareagować na ogrom wiadomości, które dostawał od internautów, jednak niepokojące wyznanie Huberta z "Love Island", tylko podgrzało emocje. Przyznał, że nie jest kolorowo, jednak nie sprecyzował, czego konkretnie dotyczą jego zmartwienia, dodając jednak: "Uspokajam was - do żadnych dramatów, rozłamów nie doszło". Teraz opublikował jednak kolejny niezbyt optymistyczny post, informując, że na jakiś czas znika z mediów społecznościowych.

Hubert z "Love Island" docenia troskę, jaką obdarzają go fani i postanowił uprzedzić, że najbliższe dni chce spędzić z dala od aktywności na Instagramie:

Drodzy, od dwóch dni leżę z wysoką temperaturą, także nie będę przez jakiś czas tutaj występować. Wszystkiego dobrego dla Was.

Hubertowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i mamy nadzieję, że wszystkie troski niedługo się unormują. Uczestnik w jednym ze swoich ostatnich Instastory zapowiedział, że odpowie na wszystkie pytania, które nurtują fanów, gdy zorganizuje specjalne Q&A, myślicie, że poruszy temat związku z Agatą? Może fani niepotrzebnie panikują? W końcu ostatnie wspólne zdjęcie dodali zaledwie tydzień temu.

