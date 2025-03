Agata Paź, zwyciężczyni 7. edycji "Love Island. Wyspa miłości", przeszła widoczną zmianę wizerunku. Po rozstaniu z Hubertem Wicherem, z którym wygrała program, zdecydowała się na nowy kolor włosów oraz intensywną pracę nad swoim wyglądem i stylem życia. Teraz zachwyciła przemianą swojej sylwetki!

Agata Paź od zakończenia programu "Love Island" jest z fanami w nieustającym kontakcie. Dzieli się swoimi rozterkami, ale również radościami. Teraz postanowiła pochwalić się swoją imponującą przemianą sylwetki! Agata pokazała zdjęcia swojej obecnej sylwetki, a efekty widać gołym okiem!

No dobra….. czas się pochwalić co tam ostatnio zimą skrywam pod ubraniem swoją przygodę z siłownią zaczęłam rok temu, będąc wcześniej totalnym leniem zawsze dziwiłam się ludziom którzy chodzą po 5-6 x w tygodniu na siłownię myślałam sobie….. każdy…. ale nie JA ! Nie ma opcji, żeby to się stało moim lifestyle’m. a jednak…. Po raz kolejny utwierdziłam się w przekonaniu 'nigdy nie mów nigdy'

- zaczęła Agata.