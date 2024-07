Widzowie nie byli zdziwieni, kiedy Mateusz i Sandra, których poznaliśmy w siódmej edycji miłosnego show "Love Island" potwierdzili swoje rozstanie. Co słychać u byłych partnerów? Mateusz nie traci czasu i świetnie się bawi w towarzystwie innej kobiety. To ujęcie wiele zdradza.

"Love Island": Co słychać u Mateusza po rozstaniu?

Od zakończenia miłosnego show minęły ponad dwa miesiące. Czas ten okazał się kluczowy dla wielu par, które powstały w czasie trwania programu. Pozwolił on na weryfikację wszystkich relacji z Wyspy Miłości. W siódmej odsłonie show tych nie brakowało! W wielkim finale niemalże każda z par deklarowała szczerość swoich uczuć oraz romantyczną relację. Widzowie jednak nie wróżyli im wielkiej miłości. Ci się nie pomylili, ponieważ większość związków rozpadło się niedługo po powrocie do Polski. W tym gronie znalazła się także finałowa para - Mateusz i Sandra z "Love Island 7", która ostatnio potwierdziła rozstanie. Co na to sam zainteresowany?

Wówczas Sandra z "Top Model" uargumentowała rozstanie różnicą charakterów oraz życia codziennego. Mateusz, w przeciwieństwie do innych par nie wystosował oficjalnego oświadczenia, dotyczącego rozpadu jego związku. Do tej pory nie skomentował także rozstania. Ostatnio jednak Mateusz z "Love Island 7" opublikował pierwsze zdjęcia po rozstaniu z Sandrą. Wówczas imprezował z innym świeżo upieczonym singlem z programu, Wojtkiem. Tym razem opublikował kolejne zdjęcie.

Na Instagramowym profilu uczestnika "Love Island 7" wylądowało zdjęcie z tajemniczą brunetką. Widać, że ta dwójka bardzo swobodnie czuje się w swoim towarzystwie i świetnie ze sobą bawi. Co więcej, na zdjęciu zostało uchwycone spojrzenie Mateusza. Jak myślicie, faktycznie coś jest na rzeczy?

