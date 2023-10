W ostatnim czasie podejrzenia fanów się sprawdziły. Wówczas wyszło na jaw, że związek Mateusza i Sandry z siódmej edycji show "Love Island" właśnie się zakończył. Co słychać u uczestnika tuż po rozstaniu? Wszystko wskazuje na to, że ten nie zamierza rozpaczać i tracić czasu.

"Love Island 7": Co robi Mateusz po rozstaniu z Sandrą?

Siódma edycja miłosnego show zakończyła się ponad dwa miesiące temu. Czas ten okazał się wystarczający, aby zweryfikować wszystkie związki, jakie powstały na Wyspie Miłości. Tym sposobem każda kolejna para ogłaszała rozstanie. W ostatnim czasie wszyscy mówili o zerwaniu finalistów "Love Island 7", Agaty i Huberta. Ich los podzieliła także Jagoda i Wojtek oraz Adam i Marta. Wszystko wskazuje na to, że pomyślnie jednak wciąż układa się u Beaty i Kamila oraz Marty i Kamila. Zagadką pozostawał jednak związek modelki ze sportowcem. Ostatnio jednak Sandra potwierdziła rozstanie z Mateuszem z "Love Island 7". Co na to sam zainteresowany?

Uczestnicy "Love Island 7", w przeciwieństwie do pozostałych kolegów z programu nie opublikowali w mediach obszernego oświadczenia na temat swojego rozstania. Sandra potwierdziła przypuszczenia fanów podczas jednego z wywiadów. Ta utrzymuje, że poróżniły ich różne światy, zapewnia jednak, że rozstali się w przyjaznych warunkach. Mateusz z kolei do tej pory nie wypowiedział się w tej kwestii. Z chęcią jednak pokazuje w mediach społecznościowych, jak spędza czas po rozstaniu.

Okazuje się, że ten czas wolny spędza w towarzystwie innego singla, Wojtka, który niedawno rozstał się z Jagodą z "Love Island 7". W miniony weekend świeżo upieczeni single wybrali się na warszawską imprezę:

- Wjeżdżam z Matim, dzisiaj przejmujemy Warszawę - napisał Wojtek.

Wszystko więc wskazuje na to, że zarówno Mati, jak i Wojtek nie zamierzają rozpaczać po nieudanych związkach z partnerkami z programu.

Mateusz znowu więc jest wolny!

