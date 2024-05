Program "Love Island" dobiegł końca, a wraz z nim zakończyło się większość relacji stworzonych na Wyspie Miłości. Niedawno Wiktoria i Adrian, którzy spróbowali swoich sił poza murami willi ogłosili na Instagramie, że ich relacja nieprzetrwała próby czasu i postanowili się rozstać. Jednak ku zaskoczeniu wielu dziewczyna nie jest załamana tym faktem, a wręcz przeciwnie - spotkała się na kolacji z kimś innym. Z kim? Zobaczcie!

Wiktoria z "Love Island" nie przejęła się rozstaniem z Adrianem?

Relacja Wiktorii i Adriana z "Love Island" przechodziła wzloty i upadki. Podczas trwania programu fani byli pewni, że para nie będzie razem po programie, a nawet nie zostaną przyjaciółmi. Jednak na przekór wszystkim chwilę po wyjściu z willi Wiktoria i i Adrian pokazali zdjęcie ze wspólnego spaceru po Warszawie. Fani nie mogli w to uwierzyć, ale oczywiście życzyli im dużo szczęścia. Szczęście może było, ale bardzo krótko, ponieważ już po kilku tygodniach para poinformowała o swoim rozstaniu.

Nie jesteśmy razem. Daliśmy sobie szansę, ale nie wyszło. Nasze drogi się rozeszły, ale pozostajemy w relacji koleżeńskiej - napisała na swoim Instagramie Wiktoria.

Wygląda jednak na to, że Wiktoria zupełnie nie przejęła się tym rozstaniem, ponieważ już tego samego wieczoru postanowiła zjeść kolację z Patrycją, która również brała udział w tegorocznym sezonie "Love Island". Dziewczyny wybrały się na ucztę do jednej z warszawskich restauracji i raczyły się winem. Wygląda na to, że Wiktoria nie znalazła miłości w programie, ale zyskała nowe przyjaźnie, dzięki którym nie przeżywa rozstania z Adrianem.

Co ciekawe, tego samego dnia rozstali się również Jarek i Zuza, którzy wygrali tegoroczny sezon "Love Island". W mediach społecznościowych Jarek podzielił się smutną informacją z fanami:

Moja relacja z Zuzą dobiegła końca, nie jesteśmy już razem. Nigdy złego słowa o niej nie powiem, bo wiele wyniosłem z tej relacji. I przepraszam wszystkich widzów, którzy nam kibicowali, ale życie nas zweryfikowało. I jako wygrana para, chyba rozchodzimy się jako pierwsi. Wszystkiego dobrego Zuzanno - czytamy.

