Klaudia i Mateusz z "Love Island 7" zaskoczyli internautów swoim związkiem. Opublikowali zdjęcie z wesela, a uczestniczka nie ukrywała swoich emocji do partnera: "Moje wsparcie ❤️❤️". Ich relacja zaskoczyła nie tylko fanów ale również kolegów z programu. Teraz Agata zwróciła uwagę wszystkich na jedną kwestię, która mogła wszystkim umknąć. Ale historia!

"Love Island 7": Agata o relacji Klaudii i Mateusza

Uczestnicy, którzy zgłaszają się do miłosnych show typu "Love Island" mają ku temu różne pobudki. Często to chęć zaistnienia w show-biznesie, chęć popularności i korzyści finansowych. Zazwyczaj jednak uczestnicy deklarują, że właściwym powodem jest próba odnalezienia swojej drugiej połówki. Pomimo tego, że w ostatnim czasie wiele par ogłosiło swoje rozstanie, są też takie, które udowadniają, że program łączy - chociaż niekoniecznie na antenie. Najlepszym tego przykładem jest Paula i Mikołaj z "Love Island", którzy ostatnio podzielili się szczęśliwą nowiną. Teraz do tego grona dołączyła także kolejna para. Jak wyglądała ich historia?

Instagram @claudia_szponar

Ostatnio Klaudia z "Love Island 7" zaskoczyła zdjęciem z Mateuszem. Wówczas wspomniała, że uczestnik jest dla niej ogromnym wsparciem. Opis opatrzyła emotikonami serc, dając do zrozumienia, że pomiędzy tą dwójką coś jest na rzeczy. Sami zainteresowani jednak nie napisali wprost, co ich łączy. Komentarze zaskoczonych kolegów z programu jednak jasno wskazują na to, że Mateusz Mitko i Klaudia Szponar z siódmej edycji "Love Island" są w związku. Jak do tego doszło? Rąbka tajemnicy uchyliła Agata, która zwyciężyła show.

Instagram @agata_paz

Uczestniczka "Love Island" pokusiła się o komentarz, którym przypomniała, że ta dwójka minęła się na planie programu:

- Aaaa !!❤️Szczęścia kochani !!???????? w programie się minęliście, ale przeznaczenia nie oszukasz ???????? - napisała.

Sama zainteresowana odpowiedziała:

- Kochana ❤️❤️! Ostatnio zastanawialiśmy się, czy nasza znajomość też by się tak rozwinęła w programie ???? Może i dobrze, że się minęliśmy! Wszystko opowiemy Ci, już nie mogę się doczekać spotkania ????! - napisała.

Instagram @iamjuliadylewska

Mamy nadzieje, że zakochana uczestniczka o kulisach związku opowie także zainteresowanym internautom, którzy kibicują tej relacji!

Instagram @claudia_szponar