Ania i Włodek z "Love Island" dali sobie ostatnią szansę i znów są parą? Była uczestniczka randkowego show podczas relacji na InstaStories zaskoczyła nagraniem z byłym partnerem. Razem zwrócili się do internatów i przekazali im ważną wiadomość. Czyżby ogłosili powrót do siebie? Sprawdźcie, co powiedzieli Ania i Włodek z "Love Island". Ania i Włodek z "Love Island" spotkali się i nagrali apel do internautów Ania i Włodek byli jedną z par, które poznały się w piątek edycji "Love Island". I chociaż w programie kilka razy rozstawali się, a później schodzili, to ostatecznie dali sobie szansę i po powrocie do Polski stworzyli prawdziwą relację. Niestety, zaledwie kilka tygodni temu okazało się, że Ania i Włodek z "Love Island" rozstali się. Była uczestniczka randkowego show wyznała wówczas, że razem próbowali ratować swój związek, jednak ostatecznie postanowili go zakończyć. Teraz Ania z "Love Island" zaskoczyła wspólnym nagraniem z Włodkiem! Zobacz także: "Love Island 7": Jagoda przeszła ogromną metamorfozę. Po jej blond włosach nie ma już śladu Szybko okazało się, że Ania i Włodek razem zwrócili się do internautów i zachęcali ich żeby zglaszali się do nowej edycji "Love Island". Hej,hej z tej strony Ania- zaczęła Ania. - siemaneczko, tu Włodo- dodał Włodek. Lato pełną parą, a jeżeli wy chcielibyście przeżyć letnią, wakacyjną przygodę... - przygodę życia- przerwał Włodek. To zapraszamy was na casting do ósmego sezonu Love Island. Zobacz także: "Love Island 7": Sandra i Mateusz rozstali się? Wymowna odpowiedź uczestniczki Czy wspólne nagranie opublikowane w sieci może sugerować, że Ania i Włodek wrócili do siebie? Była para nie wspominała o swojej relacji, ale ich fani z...