Sandra Kubicka i Aleksander Baron przez długi czas uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par w polskim show-biznesie. Ich związek wzbudzał ogromne zainteresowanie zarówno mediów, jak i fanów, którzy z zaciekawieniem śledzili ich życie. Jednak ich małżeństwo nie przetrwało, a decyzja o rozwodzie dojrzewała w Sandrze od dłuższego czasu. Choć to dla niej trudny moment, modelka nie zamyka się na świat. Wciąż aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, dzieląc się z fanami swoimi przemyśleniami i nowymi projektami.

Sandra Kubicka nie ukrywa, że ostatnie miesiące były dla niej pełne zmian i wyzwań. Rozwód z Aleksandrem Baronem, macierzyństwo oraz nowe projekty zawodowe sprawiły, że jej życie wygląda zupełnie inaczej niż kiedyś. Modelka podkreśla, że ten czas nauczył ją cierpliwości i pozwolił przewartościować wiele spraw. Kubicka otwarcie mówi o tym, jak bardzo zmieniło ją bycie mamą.

Gdy pojawił się Leoś w moim życiu, to ja się totalnie zmieniłam i moi przyjaciele nawet to widzą. I jak Leoś między pierwszym miesiącem życia a szóstym, każda podróż samochodem to była istna męka. On po prostu nienawidził auta (...) Jestem sama pod wrażeniem swojej cierpliwości, bo nie sądziłam, że to tak będzie wyglądało, ale jak się rodzi dziecko, to dużo się zmienia w głowie kobiety

- wyznała Kubicka.