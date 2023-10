Od kilku dni fani "Love Island" ze wzmożoną uwagą przyglądają się relacji Sandry i Mateusza z 7. edycji. Wszystko przez to, że od dłuższego czasu ta dwójka nie pokazywała się razem. Teraz jednak pojawił się kolejny szczegół, który sprawił, że widzowie programu są już niemal pewni, że związek Sandry i Mateusza to już przeszłość. Co się stało? Sprawdźcie szczegóły.

"Love Island 7": Sandra i Mateusz rozstali się?

Sandra i Mateusz byli jedną z finałowych par 7. edycji "Love Island". Co prawda nie udało im się wygrać programu, jednak po zakończeniu udziału w show byli przekonani, że chcą kontynuować swoją relację, którą zaczęli tworzyć na "Wyspie Miłości". Na ich instagramowych profilach regularnie pojawiały się nowe, wspólne zdjęcia i relacje, ale... od pewnego czasu to się zmieniło.

Fani zaczęli się zastanawiać, czy to przypadkiem nie jest znak, że Sandra i Mateusz z "Love Island" rozstali się. Wówczas jednak nie mieli takiej pewności, jak teraz. Wszystko przez to, że Sandra i Mateusz właśnie pokasowali swoje wspólne zdjęcia na Instagramie, a do tego przestali się wzajemnie obserwować.

Dyskusję na ten temat zaczęła jedna z fanek, która pod najnowszym nagraniem Sandry z "Love Island" na Instagramie, napisała:

- A gdzie się podziały zdjęcia z Matim? ????

Wówczas do dyskusji dołączyli się inni internauci.

- Przeszło mu już i nie są razem ???? - Bo oni się rozstali???????????? - Nawet już go nie obserwuje na ig ???? - Pewnie nie są już razem - odpisują inni internauci.

Co ciekawe, Sandra pod najnowszym nagraniem odpisuje na większość komentarzy swoich fanów, jednak pod tymi dotyczącymi rzekomego rozpadu jej relacji z Mateuszem nie zabiera głosu. A Wy co myślicie? Zgadzacie się z internautami, że rzeczywiście usunięcie wspólnych zdjęć, brak obserwacji na Instagramie i brak odpowiedzi na pytania o rozstanie to rzeczywiście znak, że ta dwójka się rozstała? No cóż, nie pozostaje nic innego, jak poczekać aż sami zainteresowani zabiorą głos i rozwieją wszelkie wątpliwości.