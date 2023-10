Do tej pory internauci snuli domysły na temat rozstania kolejnej pary z siódmej edycji "Love Island", Sandry i Mateusza. Sami zainteresowani jednak długo milczeli w tej kwestii. Aż do teraz! Modelka zdradziła całą prawdę i potwierdziła rozstanie z Mateuszem. Zrobiła to przy okazji wywiadu. Powód? Koniecznie zobaczcie.

"Love Island": Sandra i Mateusz rozstali się

Od finałowego odcinka hitowego show minęły ponad dwa miesiące. Czas ten okazał się wystarczający, aby zweryfikować wszelkie relacje, jakie powstały na Wyspie Miłości w siódmym sezonie programu. Tym sposobem wiemy już, że większość par zdecydowała się na rozstanie. Do tego grona należą m.in. finaliści show - Agata i Hubert czy Jagoda i Wojtek. Podobny los spotkał Adama i Martę, którym widzowie nie dawali żadnych szans na przetrwanie. Okazuje się, że Adam z "Love Island 7" zdążył już nawet pokazać nową dziewczynę. Dużą zagadką pozostawała jednak relacja Sandry i Mateusza. Teraz ta zagadka została rozwiązana.

Fani formatu już jakiś czas temu podejrzewali, że Sandra i Mateusz z "Love Island" już nie są razem. Były to jednak jedynie domysły, które wynikały z tego, że w mediach społecznościowych tej dwójki na próżno było szukać ich wspólnych relacji. Sami zainteresowani nie zabierali jednak głosu w sprawie, nie wydali także żadnego oficjalnego oświadczenia. W końcu Sandra postanowiła przerwać milczenie i w wywiadzie z dziennikarzem portalu Pomponik.pl, wyznała:

- Coś kiedyś się kończy, coś kiedyś się zaczyna. Aktualnie nie jesteśmy już parą z Matim - wyznała.

Ponadto uczestniczka "Love Island" zdradziła, jakie stosunki ich obecnie łączą:

- Wszystko między nami jest w porządku. Jesteśmy dobrymi znajomymi i tak jak już wcześniej wspominałam, w tym programie nawiązują się przyjaźnie do końca życia i tak myślę, że tym razem też tak będzie.

Poza tym uchyliła rąbka tajemnicy i wyznała, co było powodem rozstania:

- Dwa różne światy. Tak totalnie dwa różne światy i po prostu no, wydaje mi się, że tego pogodzić się nie dało, a bezsensu też długofalowo się męczyć, skoro można być dobrymi znajomymi i tak też jest ok - skwitowała.

Spodziewaliście się takiego obrotu spraw?

