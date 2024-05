Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński poznali się na planie programu "Love Island" i początkowo nikt się nie spodziewał, że połączy ich uczucie. Karolina była bowiem gospodynią "Wyspy Miłości", a Mateusz do programu przyszedł jako uczestnik. Para oficjalnie potwierdziła swoją relację dopiero na początku tego roku, ale jak się okazuje, spotykali się już od dawna. Teraz udzielili pierwszego wspólnego wywiadu dla Vivy!, gdzie opowiedzieli o swojej miłości. Poruszyli również temat ślubu i dzieci.

Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński o planach na przyszłość

Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński znany z 7. edycji "Love Island" zakochali się w sobie bez pamięci i chętnie publikują w mediach społecznościowych kadry ze swojej codzienności. Karolina przyznała, że mimo to, iż niedawno ogłosili związek, są ze sobą znacznie dłużej! Jak się okazało Gilon i Świerczyński, zaczęli być ze sobą przed 8.edycją "Love Island", a ta była nagrywana na jesieni 2023 roku. Para oprócz tego, od tego czasu razem mieszka. Spodziewaliście się takich rewelacji?

Związaliśmy się przez poprzednią, ósmą edycją Love Island. Jak tylko wróciłam z nagrań, to szybko podjęliśmy decyzję, żeby zamieszkać razem. Zostaliśmy w moim mieszkaniu. Z resztą wcześniej – gdy ja pracowałam - Mateusz opiekował się u mnie kotami, u mnie też spędzaliśmy większość czasu, więc tylko trzeba było dowieźć trochę Mateusza rzeczy przyznała Gilon w rozmowie z Vivą.pl.

Karolinę Gilon i Mateusza z "Love Island" już niedługo czeka wspólna przeprowadzka i nie ukrywają, że bardzo się cieszą.

Kochamy nasze mieszkanie, ale pod koniec roku odbieramy klucze do nowego. Tam będziemy cieszyć się bliskością lasu. przyznała.

Zakochani nie poprzestają na nowym mieszkaniu. W rozmowie z Vivą.pl Karolina Gilon przyznała, że ma pewność, że ich przyszłość z Mateuszem będzie wspólna.

Pierwszy raz w życiu mam pewność w sobie, że nasza przyszłość będzie wspólna. Wcześniej byłam bardzo ostrożna w dyskusjach na temat tego, co przyniesie jutro. Może wynikało to z tego, że wdawałam się w toksyczne związki. O naszym można powiedzieć wszystko, ale nie to, że jest toksyczny. Dajemy sobie dużo siły. oceniła Gilon.

Para nie wyklucza też ślubu. Karolina podkreśliła, że nie jest to jednak temat, który spędza im sen z powiek. Mateusz tajemniczo za to wyznał, że... "coś się wydarzy". Jak się okazało, zakochani poruszali też temat dzieci, jednak wspólnie podkreślają, że "może kiedyś" i "na wszystko, jest odpowiedni czas i miejsce". Wygląda na to, że oboje są we wszystkim zgodni!

