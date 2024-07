Sandra, którą mieliśmy okazję lepiej poznać w siódmej edycji miłosnego show "Love Island" od samego początku wzbudzała dużo kontrowersji. Bowiem uczestniczka już wcześniej miała okazję występować na szklanym ekranie, dzięki czemu doskonale znała prowadzącą show oraz jego finalistę, Adama. Wreszcie, po czasie odpowiedziała na zarzuty fanów.

Siódma edycja hitowego show została uznana za jedną z najbardziej kontrowersyjnej w historii programu. Tytuł ten zawdzięcza barwnym uczestnikom i niespodziewanym zwrotom akcji. Jednocześnie jednak edycja ta była jedną z najbardziej krytykowanych. Widzom nie pasował przede wszystkim dobór uczestników. Nie dało się ukryć, że niektórzy z nich byli dobrze znani z innych programów, typu "Top Model", "Farma", czy "Warsaw Shore". Wówczas Karolina Gilon musiała się tłumaczyć ze znajomości z niektórymi osobami z "Love Island 7". Nie da się także ukryć, że oberwało się również Sandrze, która wcześniej wystąpiła w show dla początkujących modeli.

W rozmowie z portalem "Kozaczek" uczestniczka "Love Island" zapewniła, że nie zataiła żadnej ze znajomości. Jak przekazuje, prawdopodobnie jednak nie wszystko zostało pokazane na szklanym ekranie. Modelka opowiedziała o stosunkach, jakie wcześniej łączyły ją z Adamem:

- To jest śmieszne dla mnie. Ja się ponoć nie przyznawałam, że my się znamy, a w ogóle tak nie było. Ja nie wiem, co zostało pokazane, bo nie oglądałam, ale nie ukrywałam, że my się znamy z Adasiem. To nie jest najciekawsze dla widza, więc możliwe, że dlatego nie zostało pokazane. Ale to też nie jest tak, że my wychodzimy trzy razy w tygodniu na kawę, znaliśmy się przelotnie, byliśmy w jednym programie, on był gościnnie w mojej edycji i tam się poznaliśmy. My się znaliśmy na cześć, to nie była przyjaźń – wyznała.