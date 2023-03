Internauci nie szczędzą słów krytyki lektorowi i Karolinie Gilon, po tym, jak próbowali tłumaczyć zachowanie Adama. Widzowie twierdzą, że uczucie Adama i Marty nie jest prawdziwe i nie chcą by ta para znalazła się w finale. Prowadząca i lektor "Love Island" mają zupełnie inny pogląd na sprawę:

Ja np. w tę relację wierzę i nie wiem dlaczego miałoby się w nią nie wierzyć.

Przy okazji wytłumaczyli się z zarzutów, że z powodu prywatnych znajomości faworyzują uczestnika. Widzowie jednak nie są zadowoleni z tego, co usłyszeli:

Produkcja chyba widzi, że ich faworyt Adam nie wygra (przyjemniej nie głosami widzów😉) więc podejmuje próbę ocieplenia wizerunku.

Zobaczcie, co jeszcze nie podoba się widzom.

"Love Island 7": Karolina Gilon i Lektor o znajomości z Adamem Bogutą

Fani sugerują, że produkcja "Love Island" faworyzuje Martę i Adama. Uważają, że jego zachowanie podczas "Casa Nova" było nienaturalne i nie wierzą, w jego nagłą miłość i szczere uczucie do Marty. Uważają, że uczestnicy zrobią wszystko by znaleźć się w finale i wygrać pieniądze oraz popularność.

Karolina Gilon i Lektor "Love Island" postanowili poruszyć kwestię relacji Adama i Marty:

- Chyba nikt nie był zaskoczony tym powrotem, bo cały czas mogliśmy obserwować jak Adam tęskni za Martą, jak Marta tęskni za Adamem. Widzę, że czasami w komentarzach pojawiają się jakieś niedowiarki, którzy nie wierzą w tą relację. Ja np. w tę relację wierzę i nie wiem dlaczego miałoby się w nią nie wierzyć. Marta jest fajną, piękną dziewczyną, więc Adam się zauroczył.

- Ale z drugiej strony masz sytuację, która pokazuje, że skacze z kwiatka na kwiatek. Znamy go też z rzeczywistości poza programem. Ty go znasz z innego programu w którym mieliście okazję występować oboje, ja znam go jako DJ, wielokrotnie spotykałem go za konsoletą i wiem, że lubi chłopak poszaleć i lubi towarzystwo pięknych kobiet. To mogło zmylić naszych widzów, bo okazywało się wcześniej, że Adam badał tereny, zapuszczał się tam gdzie nie powinien się zapuszczać - dodał lektor.

- Ale to nic złego, niech rzuci kamieniem ten, kto takiej sytuacji nigdy nie miał - tłumaczyła Karolina Gilon.

Mat. prasowe Love Island

Zobacz także: "Love Island 7": Uczestnik "Warsaw Shore" wszedł do willi. Fani: "Litości"

Karolina Gilon i lektor podczas transmisji po "Love Island" stwierdzili, że relacja Adama i Marty przypomina im tę Igora i Magdy, których poznaliśmy w 2. edycji, którzy to teraz tworzą szczęśliwy związek:

Oni mi na maksa przypominają Igora i Magdę.

Lektor wspominał, że Igor też był zaczepnym bad boyem zanim odmieniła go Magda.

Znając Adama i patrząc na to, co dzieje się w programie to czemu nie? Moim zdaniem nie widzę tu ściemy - dodał.

Karolina Gilon odniosła się również do swojej znajomości nie tylko z Adamem Bogutą ale także Sandrą Dorsz, których zna dzięki "Top Model".

Tutaj nikt nie ukrywa tego, że znamy się z Adamem, to nie ma większego znaczenia w tym programie. Znam tez Sandrę Dorsz ale to nie wpływa na ich losy w programie.

Mat. prasowe Love Island

Zobacz także: "Love Island 7": "Nowy" Kamil i Ola znali się wcześniej? Ten komentarz mówi wszystko

Internauci nie są przekonani do punktu widzenia prezentowanego przez Karolinę Gilon i lektora. W komentarzach nie szczędzą gorzkich słów:

- Live o wmawianiu nam, że między Adamem i Martą jest prawdziwe uczucie i że Adam absolutnie nic nie udaje 🤦🏻‍♀️

- Generalnie prowadzący programu powinni być NEUTRALNI i BEZSTRONNICZY. Jest to mega nieprofesjonalne co teraz robicie i to samo z Alicją.

- Mi się w ogóle wydaje, że Adam jako jedyny mógł "skądś" wiedzieć o tym, że będzie "Casa Nova", w którym faceci będą sprawdzani. Jego wszystkie sztuczne wypowiedzi wzbudzają wątpliwość, plus "wielka miłość", po ilu dniach? 2? 3? A więc.. miłość z uczuć? Czy z faktu, że już połowa sezonu minęła, a trzeba jakość wygrać ten program?

- Produkcja chyba widzi, że ich faworyt Adam nie wygra (przyjemniej nie głosami widzów😉) więc podejmuje próbę ocieplenia wizerunku. 'Dajcie mu szansę', 'życie zweryfikuje ich związek', 'nie kierujcie się brakiem sympatii do Adama tylko rozwojem ich relacji'. Ciekawe, ciekawe... 😉

- Nic konkretnego... Tylko Adam, Adam, Adam...

A jakie jest wasze zdanie odnośnie zbliżającego się finału "Love Island 7"? Całą transmisję znajdziecie poniżej.