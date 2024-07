Tuż po finale siódmej edycji "Love Island" zostało wiele niedomówień. Właśnie dlatego reporter Party.pl szczerze porozmawiał z prowadzącą, Karoliną Gilon. W wywiadzie poruszono dwie ważne kwestie, które wciąż nie dają spokoju widzom. Prezenterka odniosła się do zarzutów faworyzowania uczestników oraz do zachowania jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci w show - Adama. Co miała do powiedzenia?

Reklama

"Love Island 7": Karolina Gilon o Adamie

Za nami wielki finał siódmej edycji "Love Island 7". Ten, ku uciesze internautów należał do Agaty i Huberta. Pomimo tego po zakończonej emisji widzowie wciąż mają wiele pytań. W końcu miniona edycja show bez wątpienia była jedną z najbardziej kontrowersyjnych. Wszystko przez barwnych uczestników i niespodziewane zwroty akcji. Nie da się więc ukryć, że jednocześnie zarówno produkcja, jak i prowadząca oraz Lektor musieli mierzyć się z krytyką. Podobnie jak sami uczestnicy show. Bez wątpienia z największym hejtem mierzy się Adam z "Love Island". W czasie wywiadu Karolina Gilon stanęła w jego obronie:

- Adam jest inny, Adam jest wyjątkowy. On się bardzo wyróżnia. To jest człowiek, który ma takie luźne podejście do życia i on wpadł na Wyspę Miłości z takim zamiarem dobrej zabawy i to było widać, tak jak mówisz sam, że skakał z kwiatka na kwiatek. On po prostu miał z tego fun, ale później poznał Martę, która zawróciła mu w głowie i powiem Ci szczerze, ja w życiu też byłam, taka wiesz, wolny ptak, taka żądna przygód itd., ale kiedy poznajesz już tę osobę, która skradnie Twoje serce, to po prostu ci się to odmienia. Nagle masz klapki na oczach i nie widzisz nikogo, poza tą osobą i ja wiem, że taka przemiana jest możliwa. Dlatego ja tak w tę przemianę uwierzyłam - skwitowała.

Przy okazji wywiadu Karolina Gilon odniosła się także do faworyzowania uczestników, zapewniając, że to nie miało miejsca:

- Tam nie ma miejsca na to, żebym ja miała okazje kogoś faworyzować, bo ja się pojawiam w willi tylko w tych momentach, w których mnie widzicie na ekranie.

Prowadząca opowiedziała także o znajomości z osobami, które wcześniej poznała w programie "Top Model". Jeżeli chcecie wiedzieć, co miała do powiedzenia, koniecznie zobaczcie cały wywiad!

Reklama

Zobacz także: "Love Island 7": Mateusz nie chce mieć kontaktu z Alicją! Dlaczego przestał ją obserwować na Instagramie?

Zobacz także