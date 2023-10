Adam i Marta z 7. edycji "Love Island" nie są już parą - o tym fani wiedzą już od kilku dni, po tym, jak finalistka opublikowała na InstaStories odpowiedzi na pytania internautów i wprost przyznała, że znowu jest singielką. Jak się okazało, to Adam wyszedł z inicjatywą rozstania i od tamtej pory internauci nie szczędzą mu przykrych słów, a nawet hejtu. Teraz uczestnik "Love Island 7" ostro wypowiedział się przeciw hejtowi!

Adam Boguta wziął udział w 7. edycji "Love Island" i od samego początku pobytu na Wyspie Miłości wzbudzał niemałe kontrowersje. Fani zarzucali mu między innymi, że w ich opinii jest faworyzowany przez produkcję show. Adamowi udało się jednak dotrzeć do finału i stworzyć parę z Martą.

Kilka dni temu niestety okazało się, że Marta i Adam z "Love Island" rozstali się. Jak zdradziła Marta, rozstanie wynikło z inicjatywy Adama. Przez to właśnie na 27-latka wylała się fala hejtu. Internauci wspierali Martę, jednocześnie ostro krytykując postawę Adama. "Typowy imprezowicz z wygórowanym ego" czy "taki typ który nie potrafi się ustatkować", to łagodniejsze z określeń, które fani kierowali w stronę Adama w kontekście rozstania z Martą.

Teraz Adam Boguta postanowił sam zabrać głos w sprawie i w relacji na InstaStories zamieścił obszerny komentarz.

W dalszej części swojego wpisu na InstaStories Adam z "Love Island" przyznał też, że osoby, które go hejtują, często same mają rodziny, a także dzieci. Wspomniał, że reprezentując taki poziom wypowiedzi w internecie, takie osoby powinny liczyć się z tym, że w sieci nikt nie pozostaje anonimowy.

- Nie znasz nawet 1/1000 prawdy, a wypowiadasz się na dany temat jakbyś był/a w naszych głowach i wiedział/a najlepiej co się dzieje w naszym życiu i co przeżywamy. Wcześniej chciałem trzymać Was anonimowo, żeby na Was nie zleciał hejt, ale teraz to ja p****e. Serio. Jeśli piszesz komuś takie wiadomości z profilu, na którym masz zdjęcia z dziećmi/wnukami, to proszę Cię bardzo! Niech wszyscy wiedzą jakim jadem tryskasz - kontynuował wpis Adam Boguta.