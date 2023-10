Dla fanów miłosnego formatu dużym zaskoczeniem okazało się nagłe rozstanie Marty i Adama z siódmej edycji "Love Island". Uczestniczka nie szczędziła ekspartnerowi gorzkich słów. Jak się jednak okazuje, ta nie zamierza rozpaczać. W sobotnie popołudnie postanowiła spotkać się z innymi uczestnikami z show!

"Love Island 7": Marta na spotkaniu z Hubertem

Nie bez powodu widzowie uznali siódmą edycję hitowego show za jedną z najbardziej kontrowersyjnych w historii. Wszystko ze względu na liczne, niespodziewane zwroty akcji oraz barwnych uczestników. Miano tych najbardziej kontrowersyjnych należy do finalistów show - Marty i Adama. Ta dwójka od samego początku wzbudzała skrajne emocje, a widzowie nie wierzyli w prawdziwość ich uczuć i przewidywali rychły koniec relacji - wraz z zakończeniem show. Przez miniony miesiąc jednak finaliści udowadniali, że świat się pomylił. Zupełnie niespodziewanie natomiast Marta i Adam z "Love Island 7" poinformowali o swoim zerwaniu. Jak spędzają pierwsze chwile po rozstaniu?

Pawel Wodzynski/East News

Tuż po rozstaniu Marta z "Love Island 7" gorzko wypowiadała się o Adamie. Wówczas przyznała, że to on udawał, że był zakochany. Sam zainteresowany nie odnosi się do informacji, jakie pojawiły się w sieci. Zaprasza jednak swoich fanów na kolejne imprezy, na których pojawi się jako DJ. Marta z kolei nie traci czasu i chwile po rozstaniu postanowiła spotkać się z... kolegami ze swojej edycji! Przebieg spotkania towarzyskiego relacjonowała za sprawą mediów społecznościowych.

Instagram @marta_lvlfit

Wówczas okazało się, że Marta spotkała się m.in. z Hubertem oraz Jayem z siódmej edycji "Love Island". Po opublikowanych relacjach widać, że wszyscy czują się bardzo swobodnie, a sama Marta nie zamierza rozpaczać po stracie Adama. Dobór towarzystwa może się wydawać jednak zaskakujący. W końcu na antenie Adam nie pałał sympatią do Huberta i dochodziło pomiędzy panami do ostrej wymiany zdań. Teraz okazuje się jednak, że Marta ma z nim całkiem fajny kontakt!

Instagram @marta_lvlfit

Przy okazji instagramowej sesji pytań i odpowiedzi Marta zdradziła także, że całkiem nieźle czuje się jako singielka. Stwierdziła również, że dwumiesięczną relację z Adamem ciężko nazwać związkiem. Internauci z kolei murem stoją za Martą i okazują jej duże wsparcie.

Instagram @marta_lvlfit