Karolina Gilon podczas relacji na InstaStories zareagowała na wiadomości, w których fani pytają o jej związek z Mateuszem. Co się dzieje z relacją gwiazdy i byłego uczestnika "Love Island"? Karolina Gilon w ostatnich dniach nie pokazywała zdjęć i nagrań z partnerem, a to wywołało niepokój wśród ich fanów. Pojawiły się pytania, co z ich związkiem, a teraz Karolina Gilon przerwała milczenie!

Kilka miesięcy temu Karolina Gilon potwierdziła związek z Mateuszem z "Love Island". I chociaż ogłosili swoją relację dopiero wiosną br. to ostatnio okazało się, że stworzyli parę jeszcze przed rozpoczęciem nagrań ósmej edycji randkowego show.

Od kiedy Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński ogłosili, że są w związku internauci dość często mogli oglądać w sieci ich wspólne zdjęcia i nagrania. W ostatnich kilku dniach to się zmieniło, a to mocno zaniepokoiło fanów pary.

Karolina Gilon podczas relacji na InstaStories przyznała, że dostała wiadomości od fanów, którzy niepokoją się o jej związek z Mateuszem. Czy naprawdę mają powody do zmartwień? Gwiazda "Love Island" zareagowała na pytania internautów i rozwiała wszystkie wątpliwości.

Chyba was trochę przyzwyczailiśmy do wspólnych storisek, do wspólnych zdjęć itd. To jest taki hit, że człowiek jak przez jakiś czas nie pokaże drugiej osoby na Instagramie albo przez chwilę jesteśmy osobno na weekend i już: ''Co z Mateuszem? Gdzie Mateusz? Rozstaliście się?''. Tak sobie myślę, kurczę a gdybyśmy rzeczywiście się rozstali to ja bym przechodziła właśnie traumatyczną dla mnie historię i tak każdy by mnie o to pytał codziennie, od rana do nocy- niesamowite to jest i trudne zarazem.

zaczęła Karolina Gilon.