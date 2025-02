Karolina Gilon zdobyła rozgłos w mediach za sprawą udziału w "Top Model". Prawdziwie szeroką rozpoznawalność przyniosło jej jednak dopiero prowadzenie "Love Island", gdzie zresztą poznała swojego obecnego partnera, Mateusza Świerczyńskiego. Na początku 2025 roku para doczekała się pierwszego dziecka, o czym Karolina chętnie opowiada. Opublikowała nawet w sieci film z tej wyjątkowej chwili, dzieląc się zarówno wzruszającymi, jak i trudnymi kadrami. Teraz w "Halo tu Polsat" opowiedziała, dlaczego tak właściwie zdecydowała się najpierw nagrać swój poród, a następnie go upublicznić.

31 stycznia 2025 roku Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Na początku prowadząca "Love Island" podzieliła się serią rozczulających zdjęć, ale już chwilę później opublikowała kilkuminutowy film z tej wyjątkowej dla nich chwili. Nagranie natychmiast wywołało ogromne poruszenie. Gwiazda zdecydowała się na publikację, argumentując, że chce przełamać tabu i pokazać rzeczywistość macierzyństwa w prawdziwym świetle.