Paula, którą mieliśmy okazję poznać w szóstej edycji hitowego show "Love Island" już nie wygląda tak jak na szklanym ekranie. Uczestniczka od dłuższego czasu walczyła o idealną sylwetkę. Teraz jest w formie życia i z dumą prezentuje efekty odchudzania. Koniecznie zobaczcie tę metamorfozę!

"Love Island": Paula pokazała zajęcia przed i po odchudzaniu

Kiedy charakterystyczna brunetka pojawiła się w popularnym, miłosnym show od razu została zauważona. Wówczas internauci uznali Paulę Wilk za jedną z najładniejszych uczestniczek w historii "Love Island". Makijażystka nie ukrywała, że do programu przyszła po prawdziwą miłość. Ta, pomimo licznych prób zbudowania głębszych relacji, jednak nie była jej dana na Wyspie Miłości. Pomimo tego uczestniczka dała się zapamiętać widzom show - zawsze mówiła to, co myśli, przez co niejednokrotnie wplątywała się w liczne afery. Duże emocje także wzbudzał jej odważny wizerunek. Jak się jednak okazuje, sama zainteresowana przyznaje, że wówczas nie mogła pochwalić się formą.

Mat. prasowe

Paula Wilk z "Love Island" zorganizowała na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi. Jedna z internautek postanowiła więc dopytać o metamorfozę uczestniczki. Celebrytka wówczas opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcia z pobytu na Wyspie Miłości. Te mają pokazać, że w tamtym okresie borykała się z nadprogramowymi kilogramami. Uczestniczka krytycznie oceniła fotografie:

- Paulinka Okrąglinka - napisała żartobliwie.

Po chwili dodała kolejny komentarz:

- W ogóle inny człowiek - skwitowała zdjęcia z przeszłości.

Jak więc teraz się prezentuje?

Instagram @paulawilkk

Bez wątpienia zmiana jest ogromna! Od czasów Wyspy Miłości Paulina zrzuciła zbędne kilogramy i popracowała nad swoją sylwetką. Jak do tego doszło? Poza aktywnością fizyczną i zbilansowaną dietą kluczowa okazała się także odpowiednia suplementacja. Widać, że obecnie uczestniczka świetnie czuje się w swoim ciele, bo z dumą je prezentuje na zdjęciach z wakacji! Na tym jednak zmiany się nie kończą. W ostatnim czasie Paula zdecydowała się także na przedłużenie włosów.

Instagram @paulawilkk

To oczywiście niejedyne zmiany w życiu uczestniczki. Już od jakiegoś czasu Paula z "Love Island" jest w szczęśliwym związku z Mikołajem. Trener personalny także przyczynia się do dbania o sylwetkę swojej ukochanej, zabierając ją na liczne górskie przeprawy!

Instagram @paulawilkk

Instagram @paulawilkk

Instagram @paulawilkk