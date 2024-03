Alicja z "Love Island" została wywołana do tablicy zaraz po tym, jak Karolina Gilon potwierdziła swój związek z byłym uczestnikiem "Love Island"- Mateuszem Świerczyńskim. Na komentarz byłej dziewczyny Mateusza fani czekali bardzo długo, ale w końcu otrzymali satysfakcjonującą odpowiedź!

Alicja i Mateusz tworzyli parę w 7. edycji "Love Island", jednak jak wiadomo, ich związek rozpadł się, gdy dziewczyna opuściła "Wyspę Miłości". Mimo tego fani dość dobrze pamiętają ich burzliwą relację i często wracają do niej pamięcią.

Teraz media obiegła informacja, że Mateusz związał się z prowadzącą "Love Island" Karoliną Gilon, a fani nie kryli swojej ciekawości i zadawali pytania w komentarzach: "Ciekawe co na to Alicja?" Teraz doczekali się komentarza od byłej uczestniczki miłosnego show:

Mówiąc szczerze to małe zaskoczenie przeżyłam gdy się o tym dowiedziałam już dobre kilka miesięcy temu, ale zaskoczenie na zasadzie ale niespodzianka, a nie złość czy zazdrość. W programie nie zauważyłam, żeby coś ich łączyło. Teraz jeżeli ich drogi się zeszły to ja życzę jak najlepiej, między mną a Matim nie ma złej krwi i życzę mu/im wszystkiego dobrego. Jedyne co w tym temacie jest wkurzające to jest to fakt, że zamiast skupić się na nowej parze media rozpisują się- co Alicja na to, wy również- po co? Co to ma za znaczenie? Ja mam swoje życie i jak można zauważyć odcięłam się od tematu programu, więc po co ciągłe takie odgrzebywanie tematu

- napisała Alicja.