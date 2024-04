Właśnie zakończył się 9. sezon miłosnego formatu "Love Island", który wygrali Zuza i Jarek. W sieci, jak to zwykle bywa, zawrzało i mimo wielu pochlebnych opinii, znalazły się również te atakujące zwycięzców. Jednak fani programu są ciekawi jednego i obecnie najważniejszym pytaniem w sieci jest- Czy będzie "Love Island 10". Głos w sprawie zabrała prowadząca show i zrobiło się poważnie.

Karolina Gilon o "Love Island 10"

Tegoroczna edycja "Love Island" zawładnęła widzami, którzy bacznie śledzili każdy odcinek i ochoczo komentowali poczynania Islanderów. W tym sezonie także nie obyło się bez dram, jednak na zakończenie, w finałowym odcinku show zwyciężyła miłość Zuzy i Jarka. Zaraz po ogłoszeniu werdyktu 9. edycji "Love Island", internauci domagali się odpowiedzi na nurtujące ich pytanie:

Będzie 10. sezon? - pytają fani show.

Karolina Gilon zasiała jednak ziarno niepewności:

Damy znać

Fani "Love Island" mają nawet pomysł na jubileuszową edycję programu, a jest nim zaproszenie najbardziej charakterystycznych uczestników show. Warto wspomnieć, że na podobny pomysł zdecydowała się produkcja "Hotelu Paradise", która zrobiła wówczas "All Stars", jednak ten sezon nie odniósł sukcesu.

Zostaw serduszko jeśli jesteś za tym żeby 10 sezon był edycją VIP z najbardziej charakterystycznymi islanderami z wszystkich 9 sezonów - piszą fani.

"Wyspa miłości" nie miała co prawda swojej wersji "All Stars" ale bywało, że do willi wchodzili uczestnicy znani z poprzednich edycji. Czekacie na kolejny sezon "Love Island"?

