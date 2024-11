Tuż przed wielkim finałem 11. edycji "Rolnik szuka żony" doszło do niespodziewanych zwrotów akcji w niektórych relacjach. Jednym z najbardziej zaskakujących dla widzów wątków, była decyzja Sebastiana. Rolnik postanowił zakończyć relację z Kasią i nawet nie zdecydował się na rewizytę.

Nie będę zapoznawał się z rodziną, nie ma sensu z mojej strony to dalej sztucznie utrzymywać

Chwilę po rozmowie z Kasią rolnik przed kamerami przyznał wprost, że zamierza wykonać telefon do... Patrycji. Decyzja Sebastiana mocno zaskoczyła fanów programu. Tuż po odcinku w sieci zawrzało!

Pomiędzy Sebastianem i Kasią z 11. edycji "Rolnik szuka żony", doszło do smutnej konfrontacji. Rolnik bowiem stwierdził, że nie chce budować dalszej relacji z tą kandydatką, bo - jak przyznał - Kasia u niego by się nie odnalazła. Sebastian postanowił, że nie pojedzie nawet na rewizytę.

Po wyjeździe kamer zostaliśmy sami ja z Kasią i spędziliśmy dwa dni. Mówiłem, żeby czuła się jak u siebie w domu, przecież byliśmy tylko sami, nikogo nie było. Po wyjeździe kamer gdzieś to wszystko zamilkło. Zauważyłem też jej zachowanie, że by się tu nie odnalazła. Postanowiłem, że już rewizyty nie odbędę

Pomiędzy Kasią i Sebastianem doszło do rozmowy, podczas której rolnik ogłosił kandydatce swoją decyzję. Kasia nie ukrywała, że zabolało ją zachowanie Sebastiana i szczerze powiedziała, co myśli o całej sytuacji. Ostatecznie jednak rozstali się w zgodzie.

Mi się wydaje, że w dobrych stosunkach się rozstaliśmy. Miło się pożegnaliśmy. Dobrze się czuję po tej rozmowie. Najważniejsze, to żeby się rozstać w zgodzie. Wracam do siebie na gospodarstwo. Żniwa tuż tuż.

Po chwili jednak rolnik dodał, że zamierza... zadzwonić do Patrycji - kandydatki, którą pożegnał wcześniej.

Na pewno zadzwonię do Patrycji i porozmawiam, a co będzie dalej, to nie wiem. Mi się wydaje, że powinna być miła chyba rozmowa.

- powiedział Sebastian