Finał 11. edycji "Rolnik szuka żony" obył się bez większych kontrowersji, co niekoniecznie wszystkim się spodobało, bo Waldemar z 10. edycji nie ukrywa, że jego zdaniem... zabrakło sensacji. Tym razem jednak oprócz małej afery między Marcinem a Magdą, rozmowy przebiegły dość spokojnie. Emocje wzbudziło jednak zachowanie Sebastiana, który przyznał, że po zerwaniu z Kasią na kilka dni w gospodarstwie odwiedziła go Patrycja. To nie wszystko, bo kobieta przyznała, że zależy mu na rolniku, ale pożaliła się też, że przestał do niej dzwonić po jej wizycie. Internauci są w szoku po tym, co odpowiedział jej Sebastian. W komentarzach burza...

"Rolnik szuka żony": Zaskakujące słowa Sebastiana do Patrycji

Tego jeszcze nie było! Sebastian z "Rolnik szuka żony" najpierw zakończył relację z Kasią po tym, jak wspólnie spędzili weekend na jego gospodarstwie już bez obecności kamer. Rolnik poprosił o dodatkowe spotkanie i zamiast rewizyty poinformował swoją wybrankę, że nie odnalazłaby się u niego i zakończył z nią relację. W finałowym odcinku okazało się, że po rozstaniu z Kasią zadzwonił do Patrycji, a nawet spotkali się. Patrycja przyjechała do Sebastiana i spędziła tam trzy dni, a potem rolnik już nie dzwonił. Okazuje się, że to Patrycja zabiegała o kontakt, a kiedy przestała dzwonić, relacja się urwała. Kobieta nie ukrywa, że mimo to nadal jej zależy na Sebastianie:

Już nie gadamy. Bo Sebastian nie dzwoni jako pierwszy to dlaczego ja mam cały czas dzwonić? - powiedziała Patrycja i dodała: Nie ukrywam, że mi na Sebastianie zależy.

Sebastian na słowa Patrycji zareagował w dość zaskakujący sposób i nie tylko nie odniósł się do jej emocjonalnego wyznania, ale w oschły sposób zakomunikował:

Jak będę czuł taką potrzebę to zadzwonię powiedział wprost Sebastian w finałowym odcinku.

screen Rolnik szuka żony

Te słowa wywołały ogromne poruszenie, a internauci sugerują, że Sebastian w dość przedmiotowy sposób podchodzi do kobiet. 40-latek spotkał się z dość dużą krytyką swojego zachowania, a niektórzy podejrzewają, że będzie mu trudno znaleźć miłość z takim podejściem wobec kobiet. Już sam sposób zakończenia relacji z Kasią był zaskakujący, a teraz jeszcze takie słowa w kierunku Patrycji.

Jak będzie miał taką potrzebę, to zadzwoni...... Myśli, że kobieta to rzecz, którą może odłożyć na półkę i użyć w razie potrzeby.....żałosne

Zadzwoni jak będzie w potrzebie. Przeczucie mi mówi, że on będzie ją zwodził przez długi czas, nie określi się z pozycji uczuć.

Wiadomo jaką...tą ,'potrzebę'. Prostacki chwyt

Sebastian robi śmiechu na sali, ma tupet facet

mat. prasowe Rolnik szuka żony

Co więcej, internauci sugerują też, że Patrycja nie powinna już wspominać o tym, że Sebastian przestał do niej dzwonić po trzydniowej wizycie. Wygląda na to, że rolnik tak naprawdę nie zdecydował się na związek z żadną z kobiet, ale przyjacielskie znajomości jak najbardziej mu odpowiadają. Patrycja powinna czekać na jego decyzję? Tu fani "Rolnika" są zgodni, i piszą wprost, że powinna zachować honor i nie upominać się już o telefony i spotkania!

Patrycja była 3 dni u Sebka po programie a teraz on sam pierwszy nie zadzwoni.. Kobieto przynajmniej mogłaś to zachować dla Siebie..

Patrycja się godzi na przedmiotowe traktowanie dobrowolnie

A Wy, co sądzicie o tej całyj sytuacji?

