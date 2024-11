Ostatni odcinek przed finałem "Rolnik szuka mocny" mocno zaskoczył widzów, a to wszystko przez rozstania aż trzech par. Po 6 tygodniach Agata i Irek postanowili spotkać się w Gdańsku, ale ich rozmowa nie przebiegła tak, jakby tego chciała rolniczka. Para podjęła decyzję o zakończeniu swojej relacji, a internauci są podzieleni wobec jego postawy.

Reklama

Fani "Rolnik szuka żony" komentują zachowanie Irka od Agaty

Za nami dość emocjonujący odcinek miłosnego hitu TVP, w którym pojawiło się wiele rozstań. Adam postanowił zerwać z Wiktorią, a Sebastian stwierdził, że Kasia nie pasuje do niego na gospodarstwo i postanowił, że ponownie skontaktuje się z Patrycją. Natomiast Agata i Irek spotkali się po sześciu tygodniach rozłąki, by porozmawiać o swojej relacji. Uczestnik show spędził ten czas za granicą, gdzie pracuje jako kierowca. Jego praca znacznie oddaliła go od rolniczki. Ostatecznie Agata i Irek z "Rolnika" postanowili, że to koniec ich relacji i zdecydowali się iść w osobnych kierunkach. Mężczyzna nie chciał zmieniać swojego życia dla Agaty i oboje stwierdzili, że jego praca będzie przeszkodą w budowaniu ich relacji.

Widzowie "Rolnik szuka żony" są zdziwieni postawą Irka i niektórzy z nich nie do końca rozumieją, dlaczego zgłosił się do programu, skoro nie miał zamiaru zmieniać swojego życia:

Ale po co on się zgłosił do tego programu. Wiadomo, że w tym programie trzeba się liczyć z tym, że trzeba się będzie przeprowadzić na gospodarstwo

Trochę nie rozumiem udziału tego Pana w programie:) On od początku wiedział, że nic nie zmieni w kwestii swojej pracy zawodowej to, co myślał, że zbuduje związek na odległość ?

Po co on napisał list, skoro swojego życia prywatnego nie zmieni? Nonsens — piszą internauci.

Facebook/Rolnik szuka żony/Piotr Matey

Pod postem wiele osób wsparło również Agatę i postanowiło pocieszyć ją miłym słowem. Wiele osób ma nadzieję, że rolniczka znajdzie jeszcze swoją miłość, bo na nią zasługuje.

Na początku trochę Pani Agata trochę mnie irytowała mnie, ale dziś mi szkoda Jej..... widać, że bardzo przeżywa..... życzę Pani Agacie poznania tego jedynego....

Przykro mi Agata, że nie wyszło... Gdyby jemu zależało rzuciłby wszystko i był z tobą. Prace można zmienić. Niestety nic na siłę. Życzę szczęścia i miłości, bo fajna babka z pani jest i zasługuje pani na szczęście we dwoje

Życzę Pani Agacie powodzenia i dużo szczęścia na pewno spotka na swojej drodze prawdziwą miłość. Pozdrawiam — czytamy dalej w komentarzach.

A wy jesteście zaskoczenie tym, że relacja Irka i Agaty nie przetrwała?

Reklama

Zobacz także: Ledwo pożegnał Kasię, a już dzwoni do Patrycji. Fani zaskoczeni zachowaniem Sebastiana z "Rolnika"