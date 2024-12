Klaudia z "Rolnika" ciepło o Sebastianie z 11. edycji: "Dobry, porządny facet"

44-letni Sebastian to jeden z uczestników 11. edycji "Rolnika", który nie odnalazł swojego szczęścia w miłości - w minionym odcinku doszło do jego rozstania z Kasią, z którą relacja zapowiadała się naprawdę obiecująco. A co sądzi o nim Klaudia Waśko z 9. edycji show? Padły piękne słowa!