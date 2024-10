Sebastian z "Rolnik szuka żony" mocno zaskoczył fanów programu. Do tej pory wszystko wskazywało na to, że rolnik będzie chciał poznawać bliżej Patrycję, która była jego faworytką już od pierwszej randki. To z nią chciał spędzać najwięcej czasu dlatego widzowie byli w szoku, kiedy w najnowszym odcinku odesłał Patrycję do domu. W sieci od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy, a fani programu podejrzewają, że musiało wydarzyć się coś, co wpłynęło na decyzję rolnika.

Fani "Rolnik szuka żony" komentują decyzję Sebastiana o odesłaniu Patrycji do domu

Chociaż do wielkiego finału jedenastej edycji "Rolnik szuka żony" zostało jeszcze trochę czasu to wydaje się, że sytuacja u niektórych rolników zdaje się już przesądzona. Wiktoria już wskazała, że chciałaby bliżej poznać Adama, a u Agaty na gospodarstwie pozostał już tylko jeden kandydat. W najnowszym odcinku programu największe zaskoczenie wywołał jednak Sebastian, który odesłał Patrycję do domu. Patrycja od samego początku była faworytką rolnika i wszystko wskazywało na to, że to właśnie z nią będzie chciał stworzyć związek. W jednym z ostatnich odcinków Sebastian powiedział wprost, że to właśnie ona ma u niego największe szanse.

Mi się wydaje, że charakterami pasujemy, bo Kasia jest bardzo spokojna, stanowcza a Patrycja charakterem podobna do mnie. Na 80 procent Patrycja mówił wówczas rolnik.

Ku zaskoczeniu wszystkich Sebastian w siódmym odcinku "Rolnik szuka żony" zaprosił Kasię na randkę i ogłosił, że to jednak ją chce poznawać bliżej. Po powrocie do domu rolnik odesłał Patrycję do domu. Co ciekawe, faworytka rolnika podejrzewała, że tak się stanie i jak się okazało miała już nawet spakowane walizki. Fani programu nie mogą uwierzyć w to, że Sebastian tak nagle zmienił zdanie. Większość podejrzewa, że na gospodarstwie musiało wydarzyć się coś, co wpłynęło na jego decyzję.

Coś musiało się wydarzyć

Zamurowała mnie decyzja Sebastiana . Coś się między nimi wydarzyło bo spodziewała się że odpadnie, była spakowana zanim wrócili z randki

Jeszcze wczoraj był pewien Patrycji na 80%. Dziś wybrał Kasię. Co się tam odwaliło?

Coś mi tu nie gra. Cały czas Patrycja faworytka a tu nagle Kasia. Coś musiało się wydarzyć o czym my nie wiemy komentują fani programu.

Was również zaskoczyła decyzja Sebastiana? Myślicie, że w kolejnym odcinku, albo w wielkim finale jedenastej edycji "Rolnik szuka żony", uczestnik zdradzi dlaczego nagle zrezygnował z Patrycji i wybrał Kasię? My mocno trzymamy kciuki za jego relację z wybranką i mamy nadzieję, że będą razem szczęśliwi!

