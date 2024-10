Kolejny odcinek "Rolnik szuka żony" już za nami. W najnowszej odsłonie programu Telewizyjnej Jedynki rolniczki i rolnicy powitali w domach swoich kandydatów i kandydatki. Do Sebastiana przyjechały Ania, Patrycja i Kasia. Już pierwszego dnia doszło do sytuacji, która nie spodobała się rolnikowi. Ania już podpadła Sebastianowi...

W poprzednim odcinku "Rolnik szuka żony" rolniczki i rolnicy musieli zdecydować, kogo chcą zaprosić do swoich domów. Dziś, w najnowszej odsłonie programu widzowie mogli zobaczyć, jak wyglądały pierwsze chwile kandydatów na gospodarstwach Wiktorii, Agaty, Marcina, Rafała i Sebastiana. Do Sebastiana przyjechały Ania, Kasia i Patrycja, która od samego początku jest faworytką rolnika. Już na początku Sebastian pokazał swoim kandydatkom całe gospodarstwo, a Ania od razu zaczęła mówić, co chciałaby zmienić.

Na słowa konkurentki od razu zareagowała zaskoczona Patrycja.

Nie tylko Patrycja zwróciła uwagę na komentarz Ani. Również sam Sebastian nie ukrywał, że nie spodobało mu się zachowanie kandydatki.

To jednak nie koniec, Ania cały czas próbowała pokazać Sebastianowi, że świetnie odnajduje się na gospodarstwie i zna się na rolnictwie. Takim zachowaniem podpadła rolnikowi.

Jak obchodziliśmy gospodarstwo to ona jakby lepiej wiedziała gdzie co ma być jak ja. Wybiega przed szereg bardzo, no i tak mi się to nie podoba. Pewnie by chciała pokazać się, że na tym się zna, ale nie, to nie w tym kierunku, nie tą drogą

Sebastian skomentował przed kamerą.